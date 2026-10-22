Está todo preparado en suelo brasileño para el duelo más esperado de la semana: Flamengo y Estudiantes juegan la revancha de la semifinal de Copa Libertadores 2026. Aunque ambos comenzaron la campaña como favoritos al título por su pasado en este torneo continental, será uno quien pase y otro quien quede afuera.

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Los equipos de Alexander Medina y Leonardo Jardim vienen de igualar sin goles en la ida en Buenos Aires, donde Estudiantes tuvo más chances pero no pudo anotar. Flamengo directamente no tuvo tiros al arco en el primer cruce, pero tampoco sufrió demasiado los embates de su rival y pudo evitar una caída de visitante.

Bajo estas circunstancias, con el empate parcial en el marcador de la serie, si hay un ganador en la vuelta pasará automáticamente de fase y eliminará al equipo perdedor. Sin embargo, si se repite el resultado del juego anterior y Flamengo y Estudiantes igualan en esta revancha de Copa Libertadores, las cosas cambiarán en la llave.

Flamengo se llevó un valioso empate de La Plata [Foto: Getty]

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En caso de paridad total tras los 180 minutos de la semifinal, el reglamento de CONMEBOL señala un criterio de desempate claro que debe respetarse en esta ronda. Y este parámetro para definir al ganador de la serie y al conjunto que clasificará al partido por el título es el mismo que se viene utilizando en ediciones anteriores.

La normativa vigente para la Copa Libertadores 2026 apunta que en caso de empate global habrá directamente penales para conocer al vencedor. Si nadie saca ventaja entre los juegos de ida y vuelta, se procede a una tanda desde los doce pasos. No habrá alargue o prórroga en esta instancia de la competencia internacional.

Lo que puede suceder en la vuelta entre Flamengo y Estudiantes ya ocurrió en el día de ayer en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2026. Palmeiras y Fluminense tuvieron que ir a penales luego de que la serie quedara 2-2 en el global. Allí tampoco se jugó un alargue ya que el reglamento contempla otro tipo de definición.