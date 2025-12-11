Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final del Apertura 2025

Los felinos reciben a los Diablos Rojos por la primera final del Apertura 2025 en el Volcán en búsqueda de un buen resultado para llegar con tranquilidad a la vuelta en el Nemesio Díez.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Tigres vs. Toluca por la final del Apertura 2025.
© Getty ImagesTigres vs. Toluca por la final del Apertura 2025.

Este jueves el futbol mexicano volverá a detenerse por completo. Desde las 20:00 horas (CDMX), Tigres recibirá a Toluca en el Estadio Universitario para disputar la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025, un duelo que promete drama, intensidad y dos propuestas ofensivas muy marcadas.

Publicidad

El conjunto dirigido por Guido Pizarro llega después de dejar en el camino a Cruz Azul, empatando 2-2 en el global pero avanzando gracias a su mejor posición en la tabla y volviendo a una final con la ilusión de volver a ser campeones del futbol mexicano.

Por su parte, Toluca superó una eliminatoria igual de exigente ante Rayados, cerrando 3-3 y accediendo a la final bajo el mismo criterio. Ambos buscan coronarse, aunque para los escarlatas existe un objetivo especial: el bicampeonato.

Alineación de Tigres para recibir a Toluca

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Joaquim
  • Jesús Angulo
  • Marco Farfán
  • Fernando Gorriarán
  • Rómulo
  • Diego Laínez
  • Ángel Correa
  • Juan Brunetta
  • André-Pierre Gignac
Publicidad

Alineación de Toluca para visitar el Volcán

  • Hugo González
  • Jesús Gallardo
  • Federico Pereira
  • Jesús Angulo
  • Santiago Simón
  • Everardo López del Villar
  • Nicolás Castro
  • Marcel Ruiz
  • Franco Romero
  • Helinho
  • Paulinho
Tigres vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de la final del Apertura 2025

ver también

Tigres vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de la final del Apertura 2025

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Una de cal y una de arena: las designaciones arbitrales para la final de la Liga MX
Liga MX

Una de cal y una de arena: las designaciones arbitrales para la final de la Liga MX

Se reveló si Alexis Vega llega a la ida de la final ante Tigres
Liga MX

Se reveló si Alexis Vega llega a la ida de la final ante Tigres

El arbitraje de la final entre Toluca y Tigres
Liga MX

El arbitraje de la final entre Toluca y Tigres

¿Adiós a Ferrari? Tres escuderías están interesadas en Leclerc
FÓRMULA 1

¿Adiós a Ferrari? Tres escuderías están interesadas en Leclerc

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo