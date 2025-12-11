Las alineaciones de Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final del Apertura 2025

Este jueves el futbol mexicano volverá a detenerse por completo. Desde las 20:00 horas (CDMX), Tigres recibirá a Toluca en el Estadio Universitario para disputar la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025, un duelo que promete drama, intensidad y dos propuestas ofensivas muy marcadas.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro llega después de dejar en el camino a Cruz Azul, empatando 2-2 en el global pero avanzando gracias a su mejor posición en la tabla y volviendo a una final con la ilusión de volver a ser campeones del futbol mexicano.

Por su parte, Toluca superó una eliminatoria igual de exigente ante Rayados, cerrando 3-3 y accediendo a la final bajo el mismo criterio. Ambos buscan coronarse, aunque para los escarlatas existe un objetivo especial: el bicampeonato.

Alineación de Tigres para recibir a Toluca

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim

Jesús Angulo

Marco Farfán

Fernando Gorriarán

Rómulo

Diego Laínez

Ángel Correa

Juan Brunetta

André-Pierre Gignac

Alineación de Toluca para visitar el Volcán

Hugo González

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Jesús Angulo

Santiago Simón

Everardo López del Villar

Nicolás Castro

Marcel Ruiz

Franco Romero

Helinho

Paulinho