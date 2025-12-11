Las alineaciones de Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final del Apertura 2025

Este jueves el futbol mexicano volverá a detenerse por completo. Desde las 20:00 horas (CDMX), Tigres recibirá a Toluca en el Estadio Universitario para disputar la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025, un duelo que promete drama, intensidad y dos propuestas ofensivas muy marcadas.
El conjunto dirigido por Guido Pizarro llega después de dejar en el camino a Cruz Azul, empatando 2-2 en el global pero avanzando gracias a su mejor posición en la tabla y volviendo a una final con la ilusión de volver a ser campeones del futbol mexicano.
Por su parte, Toluca superó una eliminatoria igual de exigente ante Rayados, cerrando 3-3 y accediendo a la final bajo el mismo criterio. Ambos buscan coronarse, aunque para los escarlatas existe un objetivo especial: el bicampeonato.
Alineación de Tigres para recibir a Toluca
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- Rómulo
- Diego Laínez
- Ángel Correa
- Juan Brunetta
- André-Pierre Gignac
Alineación de Toluca para visitar el Volcán
- Hugo González
- Jesús Gallardo
- Federico Pereira
- Jesús Angulo
- Santiago Simón
- Everardo López del Villar
- Nicolás Castro
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Helinho
- Paulinho
ver también
Tigres vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de la final del Apertura 2025