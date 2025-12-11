Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Vicente Sánchez tiene todo listo para volver a dirigir en la Liga MX: ”Estamos cerca”

El estratega uruguayo tuvo un gran paso por Cruz Azul y ahora regresaría a los banquillos tras seis meses de inactividad.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Vicente Sánchez está cerca de volver a dirigir en México
© GETTY IMAGESVicente Sánchez está cerca de volver a dirigir en México

El final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se acerca y las informaciones sobre el próximo mercado de pases ya están a flor de piel. Si bien la mayoría de rumores y noticias están apuntadas a jugadores, también se espera que haya movimientos en los banquillos y uno de los directores técnicos que volvería al futbol mexicano es Vicente Sánchez.

Publicidad

El entrenador uruguayo tomó las riendas de Cruz Azul luego de la repentina salida de Martín Anselmi y terminó cumpliendo con creces en su primera experiencia como DT: semifinalista en la Liga MX y campeón de la Concacaf Champions Cup. De hecho, luego de la obtención de este último certamen se marchó de la Máquina Cementera, pero ahora está listo para volver a dirigir en un equipo del futbol local.

Estamos cerca, estoy cerca de si hay dos equipos mexicanos de los cuales se está hablando, hay otra propuesta de acá de Sudamérica. Ya con ganas de regresar, de estar de vuelta, pero analizándolo bastante bien, así que creo que pronto nos vamos a ver y siempre agradecido, agradecido con México, agradecido con la liga, creo que siempre me han tratado muy bien y no va a ser la excepción cuando regrese, manifestó el propio Vicente en una entrevista para el diario Récord.

Vicente Sanchez en su etapa como DT de Cruz Azul (Getty Images)

Vicente Sanchez en su etapa como DT de Cruz Azul (Getty Images)

Publicidad

El balance de Vicente Sánchez como DT de Cruz Azul

  • Partidos: 28
  • Victorias: 18
  • Empates: 8
  • Derrotas: 2
  • Títulos: 1 (CONCACAF Champions Cup)

En síntesis

  • Vicente Sánchez confirmó estar cerca de regresar a dirigir en la Liga MX.
  • El uruguayo fue campeón de la Concacaf Champions Cup con Cruz Azul.
  • Su balance con la Máquina fue de 18 victorias en 28 partidos.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Vicente Sánchez podría retornar a dirigir a México tras su paso por Cruz Azul
Liga MX

Vicente Sánchez podría retornar a dirigir a México tras su paso por Cruz Azul

Vicente Sánchez dirigirá de nuevo en la Liga MX
Liga MX

Vicente Sánchez dirigirá de nuevo en la Liga MX

Vicente Sánchez rompió el silencio y reveló los motivos de su salida de Cruz Azul
Cruz Azul

Vicente Sánchez rompió el silencio y reveló los motivos de su salida de Cruz Azul

¿Por qué no juega Alexis Vega en Tigres vs. Toluca por la ida de la gran final?
Toluca FC

¿Por qué no juega Alexis Vega en Tigres vs. Toluca por la ida de la gran final?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo