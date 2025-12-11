Vicente Sánchez tiene todo listo para volver a dirigir en la Liga MX: ”Estamos cerca”

El final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se acerca y las informaciones sobre el próximo mercado de pases ya están a flor de piel. Si bien la mayoría de rumores y noticias están apuntadas a jugadores, también se espera que haya movimientos en los banquillos y uno de los directores técnicos que volvería al futbol mexicano es Vicente Sánchez.

El entrenador uruguayo tomó las riendas de Cruz Azul luego de la repentina salida de Martín Anselmi y terminó cumpliendo con creces en su primera experiencia como DT: semifinalista en la Liga MX y campeón de la Concacaf Champions Cup. De hecho, luego de la obtención de este último certamen se marchó de la Máquina Cementera, pero ahora está listo para volver a dirigir en un equipo del futbol local.

“Estamos cerca, estoy cerca de si hay dos equipos mexicanos de los cuales se está hablando, hay otra propuesta de acá de Sudamérica. Ya con ganas de regresar, de estar de vuelta, pero analizándolo bastante bien, así que creo que pronto nos vamos a ver y siempre agradecido, agradecido con México, agradecido con la liga, creo que siempre me han tratado muy bien y no va a ser la excepción cuando regrese“, manifestó el propio Vicente en una entrevista para el diario Récord.

Vicente Sanchez en su etapa como DT de Cruz Azul (Getty Images)

El balance de Vicente Sánchez como DT de Cruz Azul

Partidos: 28

Victorias: 18

Empates: 8

Derrotas: 2

Títulos: 1 (CONCACAF Champions Cup)

En síntesis