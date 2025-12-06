¡Preparen los corazones! Toluca y Tigres UANL serán los protagonistas de la gran definición del futbol mexicano en este cierre de año. Los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Universitarios’ superaron sus series y se enfrentarán en la gran final del Apertura 2025. A continuación, conoce todos los detalles a saber sobre los juegos que determinarán el nuevo campeón.

¿Cómo clasificaron Toluca y Tigres a la final del Apertura 2025?

El conjunto escarlata sacó su pasaje a la serie por el título tras eliminar a Rayados de Monterrey. Los dirigidos por Antonio Mohamed igualaron 3-3 en el global con Rayados, con parciales de 0-1 en la ida y 3-2 en la vuelta. Gracias a la ventaja deportiva de haber terminado en mejor posición en la tabla, estarán en la cita final.

El elenco auriazul, por su parte, obtuvo su boleto a la definición del trofeo tras dejar en el camino a Cruz Azul. Los comandados por Guido Pizarro empataron 2-2 en el global con La Máquina, con parciales de 1-1 en la ida y 1-1 en la revancha. Por el mismo motivo que el Toluca, se metieron en la llave que decidirá al campeón.

Toluca y Tigres se vuelven a ver las caras [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan Toluca y Tigres por la final del Apertura 2025?

El partido de ida de la gran final entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Felinos’ se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Tigres UANL será local en el primer cruce de la serie, por haber terminado en el segundo puesto de la fase regular del Torneo Apertura.

El encuentro de vuelta de la gran final entre escarlatas y auriazules tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Los Diablos Rojos jugarán en casa en el segundo juego, por haber finalizado en el primer lugar de la tabla de la fase regular del Apertura.

A falta del anuncio oficial, la ida se disputaría a las 20.00 horas, mientras que la revancha se jugaría a las 19.00 horas. En las próximas horas, tras mantener conversaciones con ambos clubes, la Liga MX ratificará los días y horarios en sus redes. En ambos casos, la programación sería similar a la final del campeonato pasado.

El último antecedente entre Toluca y Tigres en Liguilla de Liga MX:

El equipo choricero y el elenco universitario se midieron en los Playoffs del campeonato anterior. En esa oportunidad, Toluca eliminó a Tigres en semifinales del Clausura 2025: igualaron 1-1 en el partido de ida en el Volcán, y luego lo derrotó por ¡3-0! en la revancha en el Nemesio. ¿Podrán los Felinos tomarse revancha de aquella derrota? ¿Serán bicampeones los Diablos?

¿Cuántas veces jugaron Toluca y Tigres una final de Liga MX entre sí?

Este enfrentamiento será un acontecimiento inédito en el futbol mexicano: estos dos equipos jamas han definido un título de Liga MX uno contra el otro. Toluca ha sido campeón once veces y subcampeón ocho veces, y Tigres campeón ocho veces y subcampeón seis veces, pero nunca jugando entre sí. Será la primera vez que Toluca y Tigres UANL pongan en juego la corona en México.

