Por el Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul y Flamengo se cruzan este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayan. Ambos equipos van por el título que otorga la FIFA y la clasificación a la Challenger Cup, donde ya espera el Pyramids FC de Egipto.

El partido arrancó de la peor manera con un error garrafal de Gonzalo Piovi, quien cedió una pelota al medio donde Giorgian De Arrascaeta esperaba agazapada. A los 15 minutos de partido, la Máquina Cementera ya perdía el encuentro.

Sin embargo, lejos de caerse, los Celestes fueron de buscar el empate y, ante un error en una defensa del cuadro brasileño, Jorge Sánchez sacó un golazo de media distancia a los 44 minutos de partidos al agarrar el balón en el aire y sacar un potente disparo de primera.

Cabe recordar que en este partido hay un título oficial en juego otorgado por la FIFA, el Derbi de las Américas, emulando lo que era la vieja Copa Interamericana entre los campeones de la Copa Libertadores y la Concachampions, tal como sucede ahora.

¿Cómo se juega la Copa Intercontinental 2025?

Cabe recordar que se jugarán apenas 3 partidos en Qatar. El ganador del duelo entre Cruz Azul y Flamengo jugará la Challenger Cup ante Pyramids FC de Egipto. En la Final del torneo ya espera el PSG de Francia, donde estará en disputa la Copa Intercontinental en sí misma.