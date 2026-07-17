La Máquina Cementera definió que estadio usará para el torneo nacional de Primera División de México tras idas y vueltas.

Este fin de semana inició el Apertura 2026 de la Liga MX, y los 18 equipos buscarán ganar para iniciar el torneo de la mejor manera posible. Todos los conjuntos buscarán la mejor actuación para empezar a ilusionarse con coronarse campeón a fin de año.

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El campeón Cruz Azul iniciará la defensa del título tras coronarse ante Tigres UANL hace algunos meses en el Clausura 2026, pero más allá de esta expectativa, también en los despachos se trabajó en un aspecto clave que es ni más ni menos dónde será local en el torneo.

Los directivos del torneo rechazaron hace apenas unos días que el equipo juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México tras no encontrar el recinto en condiciones para albergar encuentros de la Primera División de México. Los directivos de los Celestes solicitaron jugar sus encuentros en el Estadio Azteca, renombrado Estadio Banorte por motivos comerciales, de la capital mexicana. Ahora recibió la respuesta a través de un comunicado.

El parche de campeón que estrenará Cruz Azul. [Foto: Getty Images]

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El comunicado de la Liga MX

“El día de hoy, el Club Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026.

Derivado de lo anterior, el Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada.

Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la LIGA BBVA MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026“.

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¿Cuándo y contra quién juega Cruz Azul por la Jornada 1 del Apertura 2026?

De cara al debut del cuadro dirigido por Joel Huiqui, estará jugando este viernes 17 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) ante Alético San Luis en condición de visitante en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de la localidad mexicana de San Luis Potosí.

En síntesis