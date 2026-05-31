La convocatoria definitiva del 'Tri' para el Mundial 2026 cuenta con un nombre que se ha colado "por la ventana". Por qué se metió en la lista y de quién se trata.

La Selección Mexicana, ahora sí, comenzó a vivir a flor de piel de lo que será el megaevento deportivo más esperado de los últimos tiempos. Se viene el Mundial 2026 y se disfrutará en casa. Ya formalmente, inició la cuenta regresiva de la afición, con un anuncio muy esperado: se conoció la lista definitiva de nuestro país para la competencia.

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Tras quitarse las dudas con los últimos dos amistosos de preparación, Javier Aguirre confirmó los 26 convocados de México para disputar la Copa del Mundo. 26 guerreros que representarán y pelearán por estos colores hasta el último suspiro. Detrás suyo estará la ilusión de todo un país, que acompañará en cada estadio, en cada butaca y detrás de cada TV.

En la delegación escogida por el entrenador del ‘Tri’, la base mayoritaria era la que venía especulándose y la que venía formando parte del proceso. No obstante, aparece un “jugador sorpresa” que se colará por la ventana a este Mundial 2026. Se trata de un nombre conocido por todos pero que muchos daban por descartado para este torneo.

El ‘tapado’ de Javier Aguirre en la lista definitiva de México:

Dejando de lado a todos aquellos que el común de la gente imaginaba que estarían seguro, el que se mete de última hora es César Huerta. Sí, el famoso ‘Chino’, canterano de las Chivas de Guadalara y muy querido en Pumas, ha sido el último jugador en ser incluido en la nómina. El “nombre 26” es el del delantero de apenas 25 años de edad.

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La particularidad de esta convocatoria no tiene que ver con las cualidades del futbolista, sino con su actualidad reciente. El atacante estuvo parado de noviembre a mayo por una lesión en la ingle, por lo que durante todo ese tiempo no pudo mostrarse. Sin embargo, desde hace algunas semanas empezó a jugar y ahora se cuela en la lista.

Desde que regresó de su parate por este problema físico, Chino Huerta lleva disputados apenas 6 partidos, sólo 2 de ellos como titular. Jugó 15 minutos ante Brujas, 18′ ante Gent, 38′ ante Royale Union, 61′ ante KV Mechelen, 64′ ante St Truiden y los 45′ con México ante Australia. Pese a ello, Javier Aguirre lo respalda y lo llama para la Copa del Mundo.

César Huerta, la sorpresa de Aguirre en la lista [Foto: Getty]

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Los números de César Huerta en su actual equipo

Actualmente, César Huerta se desempeña como jugador del Anderlecht de Bélgica. Representa a esa institución desde hace un año y medio, cuando fue vendido por Pumas. En este período, el ‘Chino’ acumula 38 presentaciones, con 5 goles y 3 asistencias. Su extensa ausencia por lesión le impidió continuar sacando a relucir su notable calidad en Europa.

En esta última temporada 2025/26, el futbolista del Anderlecht lleva 1 tanto en 11 juegos en la presente Jupiler Pro League, entre fase regular y Playoffs, con 543 minutos jugados. Además, sumó 82 minutos en otra competencia doméstica: 1 tanto en 2 juegos en la Croky Cup, un muy buen promedio. Por último, el otro certamen que pudo disputar fue internacional: 4 juegos sin goles en la Conference League, donde recibió 207 minutos en total.

¿Qué piensa Javier Aguirre para César Huerta en la Selección Mexicana?

La decisión de incluir al ex Chivas y Pumas reside en que el DT entendió que le hacía falta otro extremo por banda. En el centro del área ya tenía muchas variantes (Raúl, Memote, Hormiga y Santi), pero en los costados le faltaba una pieza. Como el ‘Vasco’ juega 4-3-3, era imperioso contar con otra alternativa más.

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Bajo estas circunstancias, el ‘Chino’ peleará el puesto con Roberto Alvarado, Alexis Vega y Julián Quiñones, los otros delanteros por afuera que lleva México al Mundial. Si bien cada uno se siente más cómodo por una banda especial, todos están dispuestos a jugar donde Javier los coloque. ¡A dejarlo todo en la cancha!