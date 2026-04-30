En los últimos días, Charly Rodríguez se llevó un verdadero bofetazo al recibir la notificación formal de que se había quedado afuera de la nómina para el Mundial 2026. El experimentado mediocentro, que había integrado prácticamente todas las convocatorias del ciclo Aguirre, no imaginaba terminar apartado justo al final del camino.

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Tras una semana donde se dijeron muchas cosas, en TUDN revelaron cómo se enteró el volante de la decisión del ‘Vasco’ de cortarlo de la citación definitiva para la Copa Mundial de la FIFA. En el programa INSIDERS, el panel dio a conocer información exclusiva e inédita sobre el crítico momento en que el futbolista de Cruz Azul supo que no sería parte.

“Los jugadores que están en la lista se enteran el lunes en la tarde. Ese lunes en la tarde le hablan a Erik Lira y le dicen ‘estás en la lista’ y vas a ir a la Copa del Mundo. El capitán de Cruz Azul lo celebra, se quedó fuera de Qatar y en esta ocasión es inamovible. A Charly también le avisan el lunes por la tarde y termina siendo un golpe fuerte para él, porque forma parte de todo el proceso y en la lista definitiva queda fuera”, explicaron durante la emisión vespertina del programa de TV de la señal nacional.

Cruz Azul consuela a Charly tras la noticia [Foto: Getty]

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Después del lanzamiento de la lista de jugadores del ámbito doméstico convocados al Mundial, había trascendido que aún habría lugar para algunos futbolistas del medio local. Sin embargo, los panelistas ratificaron que no habrá vuelta atrás con la situación del de Cruz Azul, a quien ya le habrían comunicado con claridad y en forma directa que no habría forma en que él fuese citado hacia adelante.

“Cuando tú haces el conteo de los europeos, se te hace que uno o dos nombres van a quedar ahí disponibles para Liga MX, el Vasco va a poner a alguien local, podías pensar en Richy, Marcel o hasta Charly…. Justamente por eso preguntamos y nos comentaron que Selección Mexicana habla con dirección deportiva de Cruz Azul y el mensaje tal cual es ‘Charly no va a la Copa del Mundo’. Por supuesto podrá tener cierta esperanza en ir, pero el mensaje desde Selección es comunicarle eso a Charly Rodríguez”, reportaron con fuentes dentro del seno donde se toman las decisiones del ‘Tri’.

Por último, el panel brindó pormenores sobre la reacción que tuvo el futbolista en los instantes posteriores al baldazo de agua fría que recibió de la Selección de México. “Charly Rodríguez está bien, está de buen humor, lo han visto bien de ánimo, le van a dar la capitanía, la afición tiene preparado algo para él en la vuelta pues para respaldarlo. Saben que fue un golpe fuerte, si bien fue a Qatar no pudo asistir a este próximo Mundial y es duro, pero esa es la información y no cambiará…”, concluyeron en la editorial del día de la fecha.