El pasado domingo el Club América Femenil consiguió su tercer título en la Liga MX Femenil y sin poder celebrar se prepararon para el Final Four de la Concacaf W Champions Cup. El pasado miércoles vencieron y eliminaron al Gotham FC, actuales campeonas de la Concachampions y esta noche se llevaron el campeonato venciendo al Washington Spirit en el Estadio Hidalgo.

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América Femenil primer equipo en ganar Concachampions

Con un resultado de 5-3 con anotaciones de Aylín Avilez, un doblete de Geyse Ferreira, Irene Guerrero y Scarlett Camberos, las Águilas pudieron levantar este trofeo internacional en su segunda edición convirtiéndose en el primer equipo mexicano en conseguir este título en la historia de la competencia, por lo que hicieron historia.

CAMPEONAS 🏆



¡Las Águilas levantan el título de la Concacaf W Champions Cup 2025/26! 👑 pic.twitter.com/rVl79VSEq8 — Concacaf W (@ConcacafW) May 24, 2026

Pero eso no es todo, sino que ahora cuentan con un doblete en menos de una semana. Ángel Villacampa pasó varios años siendo el “eterno subcampeón” y ahora se lleva estos dos campeonatos en el momento en el que suena para salir de la institución, aunque con lo que lograron en este torneo, se ve imposible que lo dejen ir.

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Ganan boleto para el primer Mundial de Clubes Femenil

Y es que de acuerdo con lo mencionado hace unos meses por la Concacaf, el equipo que pudiera conseguir este título se llevaría el boleto para el primer Mundial de Clubes que se celebrará en 2028. Este evento está planeado a celebrarse en el mes de enero, del 5 al 30, aunque aún se desconoce la sede del mismo.

Aún falta más para las azulcremas, porque van también a la Copa de Campeonas de FIFA donde se encontrarán con escuadras de la Concacaf, Conmebol, CAF, UEFA,OFC y AFC para disputarse en 2027. Por ello, este doblete les dio la posibilidad de seguir sumando de manera internacional y le cerraría las puertas a una posible salida del DT por lo que logró.

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Premios extra para el América Femenil

Scarlett Camberos fue elegida como la mejor jugadora del torneo, el Guante de Oro se lo llevó Itzel Velasco y Montserrat Saldívar se lleva el premio de “Revelación Juvenil”.

En síntesis