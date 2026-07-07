Cruz Azul recupera a 2 jugadores para el Campeón de Campeones

El próximo 27 de julio se disputará el Campeón de Campeones, donde el conjunto de Cruz Azul, quien se llevó el título del Clausura 2026, tendrá que medirse a Toluca, quien levantó la copa en dos ocasiones seguidas durante el 2025.

Publicidad

El conjunto de La Máquina esperaba algunas bajas para este enfrentamiento y es que con lo del Mundial, las ausencias y desde luego, las vacaciones que tendrían los futbolistas que no pudieron tenerlas, disputar este encuentro sería un tanto complicado con todo su grupo.

Los jugadores que recupera Cruz Azul

Sin embargo, Joel Huiqui, quien se mantendrá como director técnico de la plantilla podrá contar con dos elementos que se pensaba tendrían ofertas importantes para irse incluso de la Liga MX, pero que hasta el momento no han salido y estarían disponibles.

De acuerdo con los últimos eliminados en la Copa del Mundo, Erik Lira con México y Willer Ditta con Colombia, regresarán para tomar sus vacaciones a poco menos de 20 días de que se dispute este enfrentamiento, por lo que serían considerados para este partido.

Publicidad

Hasta ahora no ha habido ninguna oferta de Europa por Lira, quien tuvo una muy buena actuación con el Tricolor y por parte de Ditta, no tuvo los minutos que se esperaban para destacar y tener varias oportunidades de salir, por lo que sin duda se mantendrían en la plantilla y estarían listos para esta fecha.

En síntesis