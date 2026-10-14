¿Dos mexicanos se suman al proyecto del Vasco Aguirre? Valencia comienza a moverse en el mercado de fichajes

Con el objetivo de salvar al Valencia del descenso, Javier Aguirre podría fortalecer su plantilla con dos viejos conocidos de la Selección Mexicana.

La era de Javier Aguirre al frente del Valencia ha comenzado de forma oficial. El estratega mexicano dio sus primeros pasos en el banquillo este domingo rescatando un agónico empate 2-2 en calidad de visitante frente al Racing de Santander en LaLiga.

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No obstante, con apenas cinco unidades cosechadas tras ocho jornadas, el Valencia ocupa el peldaño 19 de la tabla general en una campaña donde se proyecta una dura batalla por evitar la quema del descenso. Bajo este escenario, la directiva del conjunto de Mestalla ya trabaja para fortalecer la plantilla de cara a la ventana de transferencias invernal.

Recientemente, el Valencia contrató a Braulio Vázquez como su nuevo director deportivo, siendo él el principal impulsor para el fichaje del “Vasco” al banquillo ché. Con el objetivo prioritario de encarar de mejor forma la segunda mitad del certamen, en los despachos comenzaron los movimientos que podrían involucrar a dos viejos conocidos del timonel azteca.

Los mexicanos en el radar del Valencia

Este miércoles 14 de octubre se confirmó la presencia de Tarek Sebiat, representante en Europa de la agencia StayPro, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, complejo deportivo del Valencia Club de Fútbol. Dicha visita detonó los rumores sobre un eventual acercamiento por dos de sus representados: Edson Álvarez y Erik Lira, futbolistas con recorrido bajo las órdenes del “Vasco” en la Selección Mexicana.

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🚨 TAREK SEBIAT parla amb @Elpartitdelauna a la seua eixida de Paterna després de estar amb BRAULIO VÁZQUEZ.



🔥 Sobre ERIK LIRA: "BON JUGADOR, SENSE MÉS COMENTARIS". https://t.co/tagj6ECyZo pic.twitter.com/fmoK9ESy2B — El partit de la una (@Elpartitdelauna) October 14, 2026

Abordado por los medios locales a su salida, Sebiat fue cuestionado sobre la viabilidad del traspaso de Lira al balompié español, interrogante ante la cual prefirió mantener la cautela en sus declaraciones. Lo que sí trascendió fue que sostuvo una reunión de trabajo con el director deportivo Braulio Vázquez, panorama que ilusiona a la afición ché con un plan ambicioso rumbo al mercado de pases de enero.

En su momento, durante la conferencia de prensa de su presentación como DT, Aguirre ya había sido consultado sobre la posibilidad de incorporar al mediocampista de Cruz Azul: “Erik es amigo, un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pueden jugar en Europa tranquilamente. En este momento no te puedo contestar concretamente esto”, dijo el Vasco al respecto.

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Desde hace varios meses se ha cocinado el salto de Erik Lira al Viejo Continente, figurando la presencia del “Vasco” como un catalizador clave para concretar su llegada a Valencia. Por otro lado, Edson Álvarez ha perdido protagonismo en el esquema de Nuno Espírito Santo con el West Ham, al punto de quedar marginado de las convocatorias en la EFL Championship; en este contexto, con el respaldo de Aguirre y la gestión de sus representantes en marcha, el reencuentro de ambos volantes en España luce como un escenario factible.

En síntesis