Así fue como Montaño se ha ganado un lugar en Cruz Azul

El jugador de Cruz Azul se habría quejado con Joel Huiqui de la falta de minutos que tenía.

Uno de los jugadores que empezó a ganar protagonismo en el conjunto de Cruz Azul en los últimos partidos ha sido Andrés Montaño y es que ante la ausencia de José Paradela comenzó a recibir más oportunidad en el cuadro de Joel Huiqui, y representó muy bien los colores.

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Sin embargo, no fue un camino sencillo para el jugador celeste, ya que en una entrevista que tuvo con Récord, detalló lo que tuvo que pasar para comenzar a ganarse ese espacio en el equipo campeón, sobre todo por lo que el equipo venía haciendo.

¿Qué hizo Montaño para ganarse un lugar en Cruz Azul?

Justo en el momento más crítico para La Máquina, donde parecía que podrían quedarse hasta fuera de la Liguilla, Montaño se ha aparecido con sus 5 goles y tres asistencias en los últimos duelos. El jugador cuenta que tuvo que acercarse a Huiqui para saber la falta de minutos.

“Huiqui tiene un trato cercano, de repente llegó esa inquietud del por qué no estaba jugando, se da la casualidad que en fecha FIFA me da minutos. Creo que ahí ayudó como para llenarle un poco el ojo”. Andrés Montaño

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Si bien su trabajo le permitió ganarse ese puesto, hay que considerar que son pocos los estrategas que escuchan estas inquietudes de sus jugadores y para ellos es más fácil relegarlos y dar excusas para que no jueguen que brindarles la posibilidad. Por fortuna para La Máquina, esto sirvió para que Montaño se convirtiera en una clave.

En síntesis