Por qué no juega Andrés Gudiño el Cruz Azul vs León

Hace unos minutos el conjunto de Cruz Azul dio a conocer de manera oficial la alineación para el partido de esta tarde noche ante el Club León. La escuadra de Joel Huiqui el día de hoy tendrá una ausencia inesperada en su 11 inicial, la de su portero Andrés Gudiño, por lo que causó mucha extrañeza después de haber sido el titular en los duelos pasados.

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¿Por qué no juega Andrés Gudiño hoy?

Cabe mencionar que desde hace ya unas fechas, el estratega comentó en los medios que haría rotaciones en el arco, con la idea de tener competencia interna y sobre todo que estuvieran al 100% en el campo. Es por ello que Gudiño se había ganado la titularidad después de la Fecha FIFA en la que Kevin Mier se fue con la Selección de Colombia.

Sin embargo, para este duelo ante León, Huiqui decidió que haría rotaciones una vez más, por lo que de esta manera le dará la titularidad a Mier. El colombiano está listo para salir hoy al terreno de juego para uno de los duelos importantes, ya que León también está peleando por un lugar en la Liguilla y buscará llenarle el ojo al DT.

Hay que mencionar que en el presente torneo ha sido Kevin quien más partidos ha disputado al frente de la escuadra cementera con 9 encuentros; mientras que Gudiño sólo tiene cinco. Aunque no es mucha la diferencia como en otros equipos con el suplente, estas serán las pruebas para que el estratega defina a su titular de cara al cierre del torneo.

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En síntesis