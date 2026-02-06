En el marco de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Santos Laguna chocan este viernes 6 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Con realidades distintas, los dos equipos van por las tres unidades.

El equipo a cargo de Guido Pizarro viene de cosechar una buena victoria en condición de visitante ante León por 2-1. Con 7 unidades, la institución auriazul marcha 7° en el torneo, estando a 5 puntos del líder Chivas. El actual subcampeón necesita la victoria para no perderle la pisada.

Del lado del equipo dirigido por Franciso Rodríguez, arriba luego de recibir un duro cachetazo por parte de Pumas UNAM al caer goleado 4-0 de visitante el fin de semana pasado. Con solo 1 punto, el equipo es anteúltimo, apenas por encima de Mazatlán, que no tiene nada aún.

La posible alineación de Tigres UANL vs. Santos Laguna

Nahuel Guzmán

Joaquim

Juan Purata

Osvaldo Rodríguez

Jesús Garza

Fernando Gorriarán

Rómulo Zwarg

Diego Lainez

Juan Brunetta

Marcelo Flores

Angel Correa

DT: Guido Pizarro

La posible alineación de Santos Laguna vs. Tigres UANL

Héctor Holguín

José Abella

Kevin Balanta

Efrain Orona

Bruno Amione

Aldo López

Fran Villalba

Carlos Gruezo

Cristian Dajome

Lucas Di Yorio

Ramiro Sordo

DT: Francisco Rodríguez