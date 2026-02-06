En el marco de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Santos Laguna chocan este viernes 6 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Con realidades distintas, los dos equipos van por las tres unidades.
El equipo a cargo de Guido Pizarro viene de cosechar una buena victoria en condición de visitante ante León por 2-1. Con 7 unidades, la institución auriazul marcha 7° en el torneo, estando a 5 puntos del líder Chivas. El actual subcampeón necesita la victoria para no perderle la pisada.
Del lado del equipo dirigido por Franciso Rodríguez, arriba luego de recibir un duro cachetazo por parte de Pumas UNAM al caer goleado 4-0 de visitante el fin de semana pasado. Con solo 1 punto, el equipo es anteúltimo, apenas por encima de Mazatlán, que no tiene nada aún.
La posible alineación de Tigres UANL vs. Santos Laguna
- Nahuel Guzmán
- Joaquim
- Juan Purata
- Osvaldo Rodríguez
- Jesús Garza
- Fernando Gorriarán
- Rómulo Zwarg
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Marcelo Flores
- Angel Correa
- DT: Guido Pizarro
La posible alineación de Santos Laguna vs. Tigres UANL
- Héctor Holguín
- José Abella
- Kevin Balanta
- Efrain Orona
- Bruno Amione
- Aldo López
- Fran Villalba
- Carlos Gruezo
- Cristian Dajome
- Lucas Di Yorio
- Ramiro Sordo
- DT: Francisco Rodríguez
