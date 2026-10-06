Gabriel Fernández y Chiquete Orozco se despide de Ricky

Este martes el conjunto de Cruz Azul dio a conocer una triste noticia a través de sus redes sociales y es que Ricky, el niño que hace unos días estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños al conocer a los jugadores de La Máquina y a su ídolo, Gabriel Fernández, había fallecido y le dedicaron un espacio para que fuera reconocido por la afición.

Publicidad

El doloroso mensaje del Toro Fernández

Ante ello, el primero en hacerse presente en sus redes sociales fue precisamente el “Toro”, quien había convivido con él e incluso le cumplió su promesa de dedicarle un gol en el partido ante Toluca. En este mensaje, el delantero se mostró sensible ante lo ocurrido y mandó las condolencias para la familia del menor.

“Ricky, hoy me enteré de tu partida y me duele mucho. Gracias por elegirme como tu ídolo y darme la oportunidad de compartir ese momento con vos. Me pediste que, si hacía un gol, lo festejara para vos. Pude cumplirte esa promesa y ese festejo siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Le mando un abrazo enorme a tu familia y le pido a Dios que les dé fuerza y consuelo. Descansa en paz, Ricky. Ese gol fue y siempre será para vos.” Gabriel “Toro” Fernández

Publicidad

Este no fue el único mensaje, sino que además Jesús Orozco también compartió el video del club con la frase: “Abrazo hasta el cielo, Ricky”. Las palabras de ambos causaron eco en los aficionados de todos los clubes, quienes recordaban aquella petición que les hizo a los jugadores porque sabía que le quedaba poco tiempo de vida.

💙 Abrazo hasta el cielo, Ricky. — Jesús Chiquete (@el_chiquete4) October 6, 2026

En síntesis

Cruz Azul anunció el fallecimiento de Ricky, niño que recientemente conoció al equipo.

anunció el fallecimiento de Ricky, niño que recientemente conoció al equipo. Gabriel Fernández lamentó la pérdida de Ricky, a quien dedicó un gol contra Toluca .

lamentó la pérdida de Ricky, a quien dedicó un gol contra . Jesús Orozco despidió al menor compartiendo un video del club en redes sociales.