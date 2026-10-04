Pumas vs Cruz Azul: José Paradela enciende las alarmas por lesión

El jugador de La Máquina tuvo que abandonar el terreno de juego tras el amistoso ante LA Galaxy.

Este domingo se disputó el partido amistoso entre LA Galaxy y Cruz Azul, el conjunto de La Máquina logró vencer en este partido con un marcador de 2-1. Sin embargo, parece que este encuentro dejó una mala noticia para el equipo de Joel Huiqui.

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El próximo fin de semana, la escuadra cementera visitará a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario para su duelo correspondiente a la Jornada 11, pero hay preocupación en el equipo de La Máquina, porque podría aparecer en este juego con una ausencia importante.

¿Qué le pasó a Paradela?

En el duelo de esta noche, casi recién iniciado el segundo tiempo, precisamente en el minuto 47, se vio a José Paradela tirado en el césped y pidiendo las asistencias médicas. El partido se detuvo mientras el jugador se mantenía con una molestia.

Inmediatamente que llegaron las asistencias le colocaron una bolsa de hielo cerca de la ingle, por lo que se encendieron las alarmas. Inmediatamente sacaron al futbolista, aunque la buena noticia es que salió por su propio pie del terreno de juego e ingresó Andrés Montaño.

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De acuerdo con lo mencionado por los comentaristas, Paradela pudo haber sentido sólo un jalón en la ingle que fue lo que hizo que se detuviera y Huiqui no quiso arriesgarlo, de esta manera, terminó por salir y ahora se mantienen a la espera de tener un reporte médico.

En síntesis