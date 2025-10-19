Es tendencia:
¿Fue una sanción? Nicolás Larcamón aclaró la situación de las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta

El entrenador argentino se refirió a las ausencias de los jugadores colombianos en el Clásico Joven entre los Celestes y las Águilas.

Por Agustín Zabaleta

Nicolás Larcamón se refirió a las ausencias de Kevin MIer y Willer Ditta en el Cruz Azul vs. América
Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MXCruz Azul obtuvo una victoria importante ante América de local en una nueva adición de Clásico Joven por 2-1 y quedó como único escolta del líder Toluca con 28 puntos, a solo tres unidades. Quedó por encima de América y Rayados, ambos con 27.

Más allá de la alegría, una cuestión que no pasó desapercibida fueron las ausencias de los colombianos a Kevin Mier y Willer Ditta, usuales titulares en la Máquina Cementera. Algunos reportes señalaron que esto se debió a una medida disciplinaria del entrenador Nicolás Larcamón.

Sin embargo, el DT argentino despejó las dudas y aclaró el tema en conferencia de prensa luego del partido: “Que quede claro, no es una medida disciplinaria, sino simplemente que dos jugadores que no están en dos de los tres entrenamientos que tenemos de cara a la preparación“.

Y continuó: “Si un jugador que no presencia ni siquiera los entrenamientos, yo lo tomo en consideración, en definitiva, relativizo lo relevante de preparar un partido”. “Cometieron un error que nos puede pasar a cualquiera, que es perder un avión en una semana que ya está. No hay ni una medida disciplinaria”, subrayó.

Por otro lado, añadió: “Tanto Kevin como Willer son 2 jugadores que no están hace 10 días en el club, llevan un tiempo bien prolongado y no tienen episodios de este tipo. Confío totalmente en la totalidad de mis jugadores y estoy también en apoyo total, más allá del error que cometieron Kevin y Willer”.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Apertura 2025?

De cara a la próxima jornada, el cuadro celeste jugará por la Fecha 14 del Apertura 2025 entre semana. El partido será este martes 21 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México), en condición de visitante ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

