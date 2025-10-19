Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul obtuvo una victoria importante ante América de local en una nueva adición de Clásico Joven por 2-1 y quedó como único escolta del líder Toluca con 28 puntos, a solo tres unidades. Quedó por encima de América y Rayados, ambos con 27.

Más allá de la alegría, una cuestión que no pasó desapercibida fueron las ausencias de los colombianos a Kevin Mier y Willer Ditta, usuales titulares en la Máquina Cementera. Algunos reportes señalaron que esto se debió a una medida disciplinaria del entrenador Nicolás Larcamón.

Sin embargo, el DT argentino despejó las dudas y aclaró el tema en conferencia de prensa luego del partido: “Que quede claro, no es una medida disciplinaria, sino simplemente que dos jugadores que no están en dos de los tres entrenamientos que tenemos de cara a la preparación“.

Y continuó: “Si un jugador que no presencia ni siquiera los entrenamientos, yo lo tomo en consideración, en definitiva, relativizo lo relevante de preparar un partido”. “Cometieron un error que nos puede pasar a cualquiera, que es perder un avión en una semana que ya está. No hay ni una medida disciplinaria”, subrayó.

Por otro lado, añadió: “Tanto Kevin como Willer son 2 jugadores que no están hace 10 días en el club, llevan un tiempo bien prolongado y no tienen episodios de este tipo. Confío totalmente en la totalidad de mis jugadores y estoy también en apoyo total, más allá del error que cometieron Kevin y Willer”.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Apertura 2025?

De cara a la próxima jornada, el cuadro celeste jugará por la Fecha 14 del Apertura 2025 entre semana. El partido será este martes 21 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México), en condición de visitante ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

