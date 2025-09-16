La comparación que se hace entre la Liga MX y la MLS no es un debate nuevo, aunque es verdad que esta discusión se ha aumentado en los últimos años sobre todo por el crecimiento que ha mostrado tanto la Selección de los Estados Unidos como su torneo local.

Muchos protagonistas del futbol han comentado sobre este debate y ahora le tocó el turno a Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina, quien fue consultado por la comparación entre la Liga MX y la MLS durante un evento organizado por la AFA (Asociación de Futbol Argentino) en Miami.

“Casualmente, hoy hablamos en el auto que la MLS se ha equiparado mucho a la liga mexicana. De hecho, juegan partidos en la competición entre ellos (Leagues Cup) y casi no hay diferencias“, expresó en un inicio Lionel Scaloni acerca de este debate.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul, dos referentes de Argentina en la MLS (Getty Images)

“La Liga MX siempre fue una liga muy competitiva, en la que hay muy buenos jugadores en vigencia que van a jugar ahí. Son dos ligas potentes. La MLS está yendo para arriba“, agregó el entrenador de la Selección Argentina, quien dirá presente con la Albiceleste en el Mundial 2026.

El debate en la Selección Argentina

Por otro lado, en Argentina en el último tiempo se generó una discusión debido a la decisión de futbolistas como Lionel Messi y Rodrigo de Paul, pilares de la Selección, de jugar en el Inter Miami y si esto los lleva a perder ritmo o nivel para ser titulares con la Albiceleste.

Sin embargo, Lionel Scaloni no manifestó estar preocupado por esta situación: “Tampoco es que nos importe mucho dónde jueguen los jugadores, lo que más nos importa es el rendimiento. Lógicamente si están en ligas potentes, mejor, pero ahora mismo la MLS y la liga de México son ligas competitivas. No es un problema para un jugador de Selección pueda jugar ahí, el nivel está para que puedan venir a la Selección Argentina”.

Por ejemplo, de la última Fecha FIFA, Lionel Messi y Rodrigo de Paul jugaron con Argentina. Ángel Correa estuvo presente en la prelista de la Albiceleste, pero luego en la nómina final Lionel Scaloni decidió no llamar al futbolista de Tigres. En un caso más del pasado, Thiago Almada, actual jugador de Atlético de Madrid, jugó el Mundial 2022 estando en el Atlanta United.