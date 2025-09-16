Héctor Huerta lanzó una inesperada revelación sobre la recordada semifinal del Apertura 2020 entre Pumas UNAM y Cruz Azul, en la cual los Felinos remontaron en el Estadio Olímpico Universitario un 4-0 sufrido días ante en el Estadio Azteca. A casi cinco años de dicho evento, el periodista habló sobre la polémica que se mantiene acerca de la actitud del equipo de La Máquina en aquel encuentro.

“Algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas, tentaciones por el oído. Yo creo que hay muchas cosas por investigar”, manifestó el comunicador en diálogo con el podcast Futbol de Cabeza, de Ricardo Peláez. Además, aseguró haber escuchado el registro de las llamadas telefónicas y explicó por qué nunca presentó su contenido.

“Estábamos en pandemia, me habla una persona y me dice: ‘Quiero que escuches unos audios de llamadas telefónicas, necesito que los escuches’. Fui y los escuché en plena pandemia, los fui a escuchar, dijo: ‘Te los doy mañana'””, aseguró. Y agregó: “Entonces en un enlace yo comento que hubo llamadas, que si se supieran, son cosas serias. Al día siguiente se arrepiente. ¿Qué haces? Lo obligas… Hay dos caminos, te salvas tu y dices: ‘Fulano de tal… los vi, los escuché, o te lo tragas, te la aguantas y dices, con el paso del tiempo, un día se va a saber todo'”.

Más allá de esto, Huerta reafirmó que el partido de vuelta de la semifinal del Apertura 2020 se desarrolló en un contexto poco común para los jugadores de Cruz Azul. “Yo no mentí, estoy seguro de eso y tranquilo. Tampoco me equivoqué porque también los escuché”.

¿Qué escuchó Héctor Huerta en los polémicos audios sobre la semifinal entre Pumas y Cruz Azul en 2020?

Según indicó Héctor Huerta, en los audios se podían escuchar llamadas de gente relacionada con Billy Álvarez, ex presidente de Cruz Azul quien se fue del club a mediados del 2020 siendo luego acusado de administración fraudulenta y lavado de dinero. Este episodio ocurrió en un contexto en el que Víctor Velázquez, actual mandamás celeste, y su grupo estaban viviendo sus primeros momentos en el club.

“Llamadas de los anteriores directivos, porque estaba recién entrado Víctor Velázquez y su grupo. Llamadas de personajes que tenían total cercanía con Billy Álvarez. Había jugadores que tenían relación muy cercanas con él, pues tenía muchos años en la institución. Hace poco hablé con Pablo Aguilar, dijo: ‘Sí hubo cosas raras en el vestidor'”.