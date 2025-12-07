¿Rayados ya tiene a un candidato como entrenador para reemplazar a Domenec Torrent?

Luego de la derrota por 3-2 ante Toluca en su visita por la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados quedó eliminado del torneo tras empatar en el global 3-3 y no poseer la ventaja deportiva luego de quedar peor ubicado que su rival en la Fase Regular.

Ante este fin del torneo para los Albiazules, distintas versiones periodísticas indicaron que podría ser el final del ciclo del director técnico Domenec Torrent en el equipo. Ante este panorama, también salió a la luz un favorito por si el español da un paso al costado.

Se trata del argentino Martin Anselmi, ex entrenador de Cruz Azul, Porto, entre otros. Así lo manifestó el periodista Jesús Barrón, que agregó incluso que la directiva encabezada por José Antonio Noriega ya habrían iniciado contacto con el DT.

De esta manera, el campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle de Ecuador podría tener revancha en México tras la escandalosa salida de la Máquina Cementera rumbo a los Dragones de Portugal, ciclo que terminó tras el flojo Mundial de Clubes realizado hace apenas unos meses.

¿Cómo está siendo el ciclo de Domenec Torrent en Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Domenec Torrent lleva dirigidos 27 partidos en la institución regiomontana. Obtuvo 12 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, significando el 53,08% de los puntos. Llegó a Octavos de Final de certamen mundialista en Estados Unidos y ahora se Semifinales del torneo nacional.

