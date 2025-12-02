La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul y su posterior ciclo en Porto generó mucho ruido por las formas. Su adiós de los Celestes fue desprolijo y la participación de los Dragones en el Mundial de Clubes fue un fracaso deportivo al despedirse en la Fase de Grupos.

Este paso en falso del entrenador generó su salida de la institución portuguesa a mitad de año y, desde entonces, el estratega argentino no ha vuelto a tener actividad en otro equipo. Al menos hasta ahora, ya que podría volver a hacerse cargo de un equipo.

Y es que acorde a la información del periodista argentino Gonzalo Calvigioni, Newell’s de Argentina contactó al director técnico para que sea su DT en el 2026. Además, el técnico desearía dirigir a la Lepra y las charlas habrían sido positivas.

Claudio Vivas, nuevo director deportivo del equipo, también agregó que hay contacto con DT en conferencia de prensa: “El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Tiene opciones importantes, pero quiero dejar claro que su deseo es venir a Newell’s. No voy a prometer que va a venir, pero las conversaciones son positivas. Lo quieren equipos del mundo“.

El pasado 12 de noviembre el propio entrenador reveló en una entrevista con ESPN sus ganas de dirigir a la entidad rojinegra, con el cual se identifica: “Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell’s. Es algo que me debo. En algún momento lo voy a concretar si la cosa va bien. ¿Cuando? no me lo planteo. En algún momento si trabajo en el fútbol argentino Newell’s sería el lugar“.

¿Cómo fue el ciclo de Martín Anselmi en Porto?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el DT estuvo a cargo del Dragón en 21 compromisos, en los que cosechó 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas, obteniendo un 57,14% de efectividad. Si bien no son malos números, el golpe del Mundial de Clubes fue inadmisible para los directivos y la afición.

En síntesis