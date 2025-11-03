River Plate está transitando una de las peores crisis deportivas de su historia. Lejos de asimilarse a la campaña que lo llevó a perder la categoría en 2011, el Millonario no puede recuperarse tras una serie de objetivos incumplidos y todo empeorará si no le gana a Boca Juniors en La Bombonera, el próximo domingo 9 de noviembre. La situación es tan delicada que Marcelo Gallardo, uno de los ídolos máximos de la institución, no tiene garantizada su continuidad.

Bajo la nueva presidencia de Stéfano Di Carlo, el Muñeco tendría el aval de la electa directiva para permanecer al frente del equipo en 2026. Pero la posibilidad de no estar ni siquiera en el repechaje de la Copa Libertadores del año entrante significa que su futuro podría estar lejos del club de Núñez a partir de enero.

¿Quién puede ser su reemplazo? Nombres como Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Gerardo Martino ya fueron rumoreados como los que encabezarían el abanico de posibilidades para sustituir al actual estratega riverplatense. Y a esos importantes directores técnicos se sumaría la chance de Martín Anselmi, que solamente se posicionaría como un deseo de algunos fanáticos…

Martín Anselmi, la apuesta fuerte a la que apuntan algunos hinchas del Millonario (Getty Images)

En River piden por Martín Anselmi como nuevo DT

Martín Anselmi se ha convertido en noticia durante los últimos meses. El entrenador argentino, que inició su carrera en clubes como Unión La Calera de Chile e Independiente del Valle de Ecuador, empezó a hacer ruido en los medios de comunicación a partir de su experiencia en México. Al frente de Cruz Azul, durante su primera temporada en la Liga MX, registró una campaña casi perfecta y se llevó un subcampeonato que ilusionó a todos los aficionados celestes.

Posteriormente, de la noche a la mañana, abandonó al equipo de la capital mexicana en pleno campeonato y se marchó a Porto para tener su primera experiencia en el Viejo Continente. Ahí las cosas no marcharon bien: quedó tercero en la Primeira Liga, no clasificó a la UEFA Champions League 2025-26 y se despidió del Mundial de Clubes en fase de grupos, sin aprovechar el poderío europeo. Desde el 1 de julio del 2025 no tiene trabajo y espera ofertas.

La conferencia de prensa que generó polémica en Argentina