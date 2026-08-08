¿Por qué no juega Yan Diomandé en el amistoso Ferencváros vs. Real Madrid?

Real Madrid enfrenta a Ferencváros en un nuevo partido amistoso de pretemporadada. El conjunto comandado por José Mourinho viajó a Budapest para enfrentar al equipo húngaro, pero hay un futbolista que brilla por su ausencia en la delegación: Yan Diomandé.
El extremo de Costa de Marfil fue presentado como nuevo futbolista del Merengue este jueves 6 de agosto y se convirtió en el fichaje más caro del club. Incluso ya tuvo su primer entrenamiento en Valdebebas, pero no jugará contra Ferencváros debido a que no viajó con el resto de sus compañeros a Hungría.
Al ser un recién llegado, Mourinho optó por dejarlo afuera de la convocatoria para que siga trabajando en su puesta a punto de cara al inicio de temporada. Un caso parecido es el de Thibaut Courtois, quien también ya se entrenó pero no viajó a Budapest.
Alineación de Real Madrid para enfrentar a Ferencváros
- Lunin
- Dumfries
- Mario Rivas
- Joan Martínez
- Carreras
- Camavinga
- Valverde
- Güler
- Alexis Ciria
- Brahim Díaz
- Endrick
Así fue el primer día de Yan Diomandé como jugador de Real Madrid
☝️ ¡Primer día en la oficina para Diomande! pic.twitter.com/iQ9esRhe6O— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2026