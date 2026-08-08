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¿Por qué no juega Yan Diomandé en el amistoso Ferencváros vs. Real Madrid?

El extremo marfileño fue presentado como nuevo jugador de la Casa Blanca y ya se sumó a los entrenamientos, pero no sumará minutos en Budapest.

Yan Diomandé en su primer día de entrenamiento en Real Madrid
© Getty ImagesYan Diomandé en su primer día de entrenamiento en Real Madrid

Real Madrid enfrenta a Ferencváros en un nuevo partido amistoso de pretemporadada. El conjunto comandado por José Mourinho viajó a Budapest para enfrentar al equipo húngaro, pero hay un futbolista que brilla por su ausencia en la delegación: Yan Diomandé.

El extremo de Costa de Marfil fue presentado como nuevo futbolista del Merengue este jueves 6 de agosto y se convirtió en el fichaje más caro del club. Incluso ya tuvo su primer entrenamiento en Valdebebas, pero no jugará contra Ferencváros debido a que no viajó con el resto de sus compañeros a Hungría.

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Al ser un recién llegado, Mourinho optó por dejarlo afuera de la convocatoria para que siga trabajando en su puesta a punto de cara al inicio de temporada. Un caso parecido es el de Thibaut Courtois, quien también ya se entrenó pero no viajó a Budapest.

Alineación de Real Madrid para enfrentar a Ferencváros

  • Lunin
  • Dumfries
  • Mario Rivas
  • Joan Martínez
  • Carreras
  • Camavinga
  • Valverde
  • Güler
  • Alexis Ciria
  • Brahim Díaz
  • Endrick

Así fue el primer día de Yan Diomandé como jugador de Real Madrid

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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