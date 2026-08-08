¿Por qué no juega Yan Diomandé en el amistoso Ferencváros vs. Real Madrid?

El extremo marfileño fue presentado como nuevo jugador de la Casa Blanca y ya se sumó a los entrenamientos, pero no sumará minutos en Budapest.

Real Madrid enfrenta a Ferencváros en un nuevo partido amistoso de pretemporadada. El conjunto comandado por José Mourinho viajó a Budapest para enfrentar al equipo húngaro, pero hay un futbolista que brilla por su ausencia en la delegación: Yan Diomandé.

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El extremo de Costa de Marfil fue presentado como nuevo futbolista del Merengue este jueves 6 de agosto y se convirtió en el fichaje más caro del club. Incluso ya tuvo su primer entrenamiento en Valdebebas, pero no jugará contra Ferencváros debido a que no viajó con el resto de sus compañeros a Hungría.

Al ser un recién llegado, Mourinho optó por dejarlo afuera de la convocatoria para que siga trabajando en su puesta a punto de cara al inicio de temporada. Un caso parecido es el de Thibaut Courtois, quien también ya se entrenó pero no viajó a Budapest.

Alineación de Real Madrid para enfrentar a Ferencváros

Lunin

Dumfries

Mario Rivas

Joan Martínez

Carreras

Camavinga

Valverde

Güler

Alexis Ciria

Brahim Díaz

Endrick

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Así fue el primer día de Yan Diomandé como jugador de Real Madrid