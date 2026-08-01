La razón por la que Erik Lira no aceptaría la oferta millonaria de Al Jazira

El centrocampista de la Selección Mexicana y Cruz Azul es uno de los principales objetivos del equipo de Abu Dhabi.

Erik Lira es uno de los protagonistas del mercado de fichajes. El campeonato con Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 y su destacada participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana lo catapultaron como uno de los firmes candidatos a dar el salto al exterior.

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Ahora bien, el equipo que ha pisado más fuerte por el mediocampista de 26 años es el Al Jazira de Abu Dhabi. Tal como indicaron múltiples reportes, el conjunto de Medio Oriente prepara una oferta jugosa para Cruz Azul y un contrato millonario para intentar convencer a Lira. No obstante, todo apunta a que recibirán una respuesta negativa.

¿Por qué Erik Lira rechazaría a Al Jazira?

Si bien desde lo económico la oferta puede parecer seductora (todavía no se conocen los números oficiales), desde Claro Sports adelantan que Lira no aceptará la propuesta de Al Jazira debido a que su prioridad es jugar en Europa.

Erik Lira fue una de las figuras de México en el Mundial 2026 (Getty Images)

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Por el momento, Erik Lira prioriza mantenerse en Cruz Azul a la espera de que llegue la oferta oficial de algún club del Viejo Continente. El periodista Gibrán Araige ya reveló pláticas con el AS Mónaco de la Ligue 1, pero hay otros interesados que podrían acelerar en los próximos días.

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