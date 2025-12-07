La directiva de Cruz Azul tomó una fuerte decisión a mediados de este año tras despedir a Vicente Sánchez de su cargo, pese a que había logrado conquistar la Concachampions 2025 con muy poca experiencia como entrenador y con el peso de reemplazar a Martín Anselmi.

Publicidad

Publicidad

En La Máquina Celeste confiaron en Nicolás Larcamón para encabezar un nuevo proyecto, convencidos de que era el indicado para afrontar el Apertura 2025 y también la Copa Intercontinental que se disputará la próxima semana.

Sin embargo, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y terminó siendo eliminado del torneo a manos de Tigres, lo que abrió un fuerte cuestionamiento interno sobre la continuidad del estratega argentino. La caída en semifinales, sumada a la irregularidad del semestre, dejó dudas sobre si Larcamón debe seguir al frente del plantel para el siguiente torneo.

¿Larcamón se va de Cruz Azul?

El periodista Juan Carlos Zuñiga reveló detalles del futuro del técnico y adelantó que habrá una revisión profunda. “Después de lo que sucedió ayer con Cruz Azul, gran parte de la directiva se quedará en México. Analizarán el torneo de Larcamón y tomarán una decisión de si sigue o se va. Las declaraciones de ayer no cayeron nada bien justificándose en la fractura de Mier. Yo la verdad creo que se va después del juego contra Flamengo”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Zuñiga agregó que Cruz Azul llega sin confianza a Qatar para disputar la Copa Intercontinental y será difícil competir ante Flamengo: “Cruz Azul solo va de paseo a Qatar no le ganarán al Flamengo ni en sueños. La directiva celeste analiza ya la continuidad de Larcamón e Iván Alonso. Yo creo que los dos se van una vez consumado el fracaso en Qatar”, aseguró.

ver también Nicolás Larcamón eligió al responsable de la eliminación de Cruz Azul frente a Tigres: “Yo no me olvido…”

El periodista también remarcó que el club realizó una inversión demasiado grande para justificar los malos resultados obtenidos hasta ahora. “No puedes gastarte más de 80 millones de dólares en una plantilla y no dar resultados, Cruz Azul es una institución grande, no van a permitir otro torneo más con el mismo cuerpo técnico solo porque les fracturaron al portero”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

En síntesis