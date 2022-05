En el día de ayer Cruz Azul tuvo una durísima derrota de local luego de haber caído ante Tigres por 1-0 en el Estadio Azteca. Debido a esto, los de Juan Reynoso deben ir en busca de una victoria por dos goles de diferencia ante un rival que tuvo un Clausura 2022 muy regular.

Por otro lado, ante la derrota del Auriazul gran parte de la afición estalló contra los jugadores, por lo que el entrenador peruano apuntó contra ellos. A su vez, Javier Aquino, actual jugador del conjunto de Nuevo León y excanterano de la Máquina, le respondió a la afición Celeste, mientras que Sebastián Jurado le dejó un mensaje tras el gran partido que dio el pasado jueves.

Jurado y un mensaje para Cruz Azul

Como decíamos, unos de los puntos altos de la Máquina ante Tigres fue Sebastián Jurado, quien estuvo cerca de salir reemplazado tras un duro golpe. Por otra parte, tras la derrota, la joven promesa de Cruz Azul se ilusiona con darle vuelta el partido a los de Nuevo León. “Aquí nadie se rinde, quedan 90’ y vamos a dejar la vida el domingo”, expresó en su cuenta de Twitter.

Javier Aquino le respondió a la fiel de Cruz Azul

Uno de los apuntados por parte de la afición de Cruz Azul fue Javier Aquino, quien se formó en La Noria y se burló de la sequía de campeonatos de la Máquina, y no dudó en salir a responderle. “No pasa nada. Ellos hacen su partido, yo el mío. Estoy muy contento de estar en Tigres. Yo a ellos les guardo un gran cariño, yo creo que por ahí se pudieron malinterpretar unas cosas en algún momento, pero yo dentro de mí sé lo que siento por el club, sé lo que siento por esta institución y por toda la gente que me apoyó. Yo no les guardo rencor, si me quieren abuchear perfecto, tampoco pido que me apoyen porque estoy en otro equipo y estoy muy feliz ahí", expresó el elemento de Tigres.