¿Contra qué países jugará Italia el Repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

Italia enfrentó a Noruega por la Jornada 10 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya sabiendo que estaba destinado a jugar el Repechaje para poder estar en la gran cita mundialista, a la cual no acude desde el 2014.

Publicidad

Publicidad

Solo la matemática y los más soñadores dejaban una minúscula esperanza para los Azzurri. Es que claro, si vencían 9-0 a los nórdicos o cualquier resultado con una diferencia de 9 goles, se metían directo al torneo y relegaban a los liderados por Erling Haaland al Repechaje. Una utopía, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que mostró el rival de turno.

En ese sentido, el equipo dirigido por Genaro Gattuso ya sabe que deberá afrontar dos partidos más en marzo del 2026 para ver si puede de una vez por toda volver al Mundial y así cortar una sangría que no frena desde hace más de 10 años.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De los 12 segundos de la Eliminatoria ya abrocharon su pasaje Ucrania, Irlanda, Albania y República Checa. Entre lunes y martes también conocerá el resto de equipos, donde es casi un hecho que Kosovo, Turquía, Polonia estarán también en ese Repechaje.

Por la vía de la UEFA Nations League 2024-25, cupos destinados a aquellos ganadores de grupos que no se clasificaron por la Eliminatoria, estarán Suecia, Rumania e Irlanda del Norte. Gales o Macedonia, quien no termine segundo de su zona, también estará en este selecto grupo.

¿Cómo se juega el Repechaje de UEFA para el Mundial 2026?

ver también El mensaje de Cristiano Ronaldo a sus compañeros tras su ausencia en el Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA

Jugarán los playoffs los 12 segundos de cada uno de los grupos y 4 equipos que ganaron su boleto en la última UEFA Nations League. Los 16 participantes se medirán en duelos de eliminación directa, a un solo partido. Habrá cuatro caminos y los ganadores de cada uno clasificarán al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Los equipos de la Nations League serán los 4 mejores ganadores de grupo según la clasificación general. Los clasificados al Mundial y los que lograron llegar a la repesca mediante las Eliminatorias quedarán excluidos, por supuesto. Se sortearán cuatro llaves y los cabeza de serie (definidos por ranking FIFA) serán locales. Las semifinales se disputarán el 26 de marzo de 2026 y las finales el 31.

En síntesis