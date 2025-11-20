¿Cuándo y contra quién juega Italia el repechaje rumbo al Mundial 2026?

Después del sorteo realizado por la FIFA, quedaron confirmadas todas las semifinales del repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026, y una vez más Italia tendrá un camino complicado para intentar asegurar su clasificación. La Azzurra, que llega con la presión de haber quedado fuera de las últimas dos Copas del Mundo, sabe que no tiene margen de error y deberá afrontar un cruce exigente desde el inicio.

Los partidos del repechaje se jugarán en el mes de marzo, al mismo tiempo que se disputarán los encuentros correspondientes al repechaje Intercontinental en México. Será un mes determinante para conocer a las últimas selecciones que completarán la lista de participantes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de Italia, el sorteo determinó que su rival en las semifinales será Irlanda del Norte, un equipo incómodo, físico y que suele complicar este tipo de eliminatorias. No será un duelo sencillo para los dirigidos por Genaro Gattuso que deberán mostrar carácter desde el primer minuto para evitar otra sorpresa negativa.

Genaro Gattuso, entrenador de Italia (Getty Images)

¿Qué otro rival le puede tocar a Italia?

Pero el desafío no termina ahí: incluso si Italia supera a Irlanda del Norte, todavía deberá disputar un partido más para obtener su boleto mundialista. En la final de su llave, su oponente saldrá del ganador entre Gales y Bosnia y Herzegovina, dos selecciones que también suelen crecer en partidos decisivos y que buscarán aprovechar cualquier duda del conjunto italiano.

Con este panorama, Italia afrontará un repechaje lleno de presión, en un camino donde cualquier error puede dejarla nuevamente fuera del torneo más importante del planeta. Marzo será el mes clave para definir si la Azzurra vuelve a una Copa del Mundo o si suma otro capítulo doloroso en su historia reciente.

Todos los cruces del repechaje UEFA

En síntesis