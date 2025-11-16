Es tendencia:
¿Clasifica Italia? La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo I de las Eliminatorias UEFA

La Azzurra necesita una hazaña para clasificar como primero de grupo, pero no pierde las esperanzas.

Por Leandro Barraza

Italia recibe a Noruega por las Eliminatorias UEFA
© GETTY IMAGESItalia recibe a Noruega por las Eliminatorias UEFA

Italia jugará el repechaje para clasificar al Mundial 2026 salvo una hazaña. La Azzurra recibe a Noruega por la última jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA y una victoria no será suficiente para quedarse con la primera posición que les otorgaría el boleto directo a la fase de grupos de la cita mundialista.

El seleccionado comandado por Gennaro Gattuso solamente perdió un partido en estas Eliminatorias y, de ganarle a Noruega, terminará su participación con 21 puntos. No obstante, la diferencia de gol juega un papel importantísimo: tendría que ganar por nueve tantos para superar en la tabla a su rival de turno.

La zona se completa con Israel, Estonia y Moldavia; pero los tres llegaron a esta última jornada sin chances de aspirar ni siquiera al repechaje. Por eso, todas las miradas están puestas en el Estadio San Siro de Milán. A continuación, la tabla de posiciones EN VIVO.

Mateo Retegui celebra un gol con Italia

Mateo Retegui celebra un gol con Italia (GETTY IMAGES)

Tabla de posiciones del Grupo I de las Eliminatorias UEFA

