Eliminatorias UEFA

El mensaje de Cristiano Ronaldo a sus compañeros tras su ausencia en el Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA

El delantero portugués envió un mensaje a sus compañeros tras ser expulsado en el partido ante Irlanda por las Eliminatorias UEFA.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 6 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026Portugal recibe a Armenia este domingo 16 de noviembre desde las 8:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio do Dragão de la ciudad de Porto.

Para este duelo clave de los Lusos no estará disponible ni más ni menos que su mayor estrella. El delantero Cristiano Ronaldo no estará disponible y verá el partido desde las gradas. El artillero del Al-Nassr de Arabia Saudita fue expulsado ante Irlanda y no está disponible ante los armenios.

¿Qué le sucedió a la estrella portuguesa? Llegando al cuarto de hora del segundo tiempo del juego entre Irlanda y Portugal, el futbolista goleador lanzó un codazo sin disputa de balón. En el momento, el juez advirtió de reojo la acción y por ello había amonestado al atacante luso, pero luego del llamado del VAR, repasó la jugada y terminó cambiando la tarjeta amarilla por roja.

Ahora, de cara al duelo ante Armenia, el jugador realizó un posteo en sus redes sociales a modo de aliento para con sus compañeros. Así fue lo que escribió en Instagram junto a una foto: “¡Vamos equipo! ¡Todos juntos hoy y para siempre! ¡Por Portugal y nuestra bandera!“.

Con esta tarjeta roja en el duelo entre Irlanda y Portugal, Ronaldo llegó a las 13 expulsiones totales en toda su trayectoria como profesional. El delantero portugués nunca fue un jugador violento ni agresivo dentro del campo, y es poco habitual verlo envuelto en este tipo de acciones.

¿Qué resultado le sirve a Portugal para clasificar directo al Mundial 2026?

Para poder ir directo a la Copa del Mundo 2026, Portugal depende de sí misma. Si vence a Armenia tendrá el boleto directo. Si no lo hace, deberá sacar cuentas. En caso de empatar, deberá esperar que Hungría no golee a Irlanda, ya que tiene 3 puntos menos y tiene una diferencia de goles menor (+2 contra +5). Si pierde, a los Magiares Mágicos les alcanza la victoria para mandar a Portugal al Repechaje.

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo fue expulsado ante Irlanda y no está disponible para el partido de Portugal contra Armenia.
  • El delantero del Al-Nassr fue sancionado con tarjeta roja tras lanzar un codazo sin disputa de balón.
  • Ronaldo envió un mensaje en Instagram a sus compañeros de Portugal alentándolos para el partido de hoy.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
