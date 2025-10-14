Es tendencia:
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA

Portugal y Hungría se enfrentan por las Eliminatorias UEFA. Los titulares de ambos equipos para el partido de este martes.

Este martes 14 de octubre finaliza la Fecha FIFA de este mes y hay varios partidos de las Eliminatorias UEFA que se llevan a cabo. Uno de estos juegos tiene como protagonistas a Portugal y a Hungría, que se enfrentan a partir de las 12:45hs (CDMX) en el Estadio Jose Alvalade.

Con respecto al equipo de Cristiano Ronaldo, Portugal viene de ganarle por 1-0 a Irlanda sobre el final gracias a un gol de Rúben Neves. El conjunto luso lidera el Grupo F con 100% de efectividad y una victoria frente a Hungría lo dejaría prácticamente adentro del Mundial 2026.

Por su parte, Hungría le ganó por 2-0 a Armenia el sábado pasado en lo que fue un duelo clave por quedarse con la segunda posición del grupo. Ahora el equipo dirigido por Marco Rossi buscará lograr el batacazo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La probable alineación de Portugal

  • Diogo Costa
  • Dalot
  • Rúben Dias
  • Inácio
  • Nuno Mendes
  • Rúben Neves
  • Vitinha
  • Bernardo Silva
  • Bruno Fernandes
  • Pedro Neto
  • Cristiano Ronaldo
La probable alineación de Hungría

  • Tóth
  • Loic Nego
  • Willi Orban
  • Attila Szalai
  • Milos Kerkez
  • András Schafer
  • Callum Styles
  • Alex Tóth
  • Dominik Szoboszlai
  • Daniel Lukacs
