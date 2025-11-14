Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

¿Juega Robert Lewandowski? Las alineaciones de Polonia vs. Países Bajos por las Eliminatorias UEFA

La Naranja Mecánica visita Varsovia con la posibilidad de conseguir su boleto para el Mundial a falta de una jornada.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Polonia y Países Bajos se enfrentan por el Grupo G
© GETTY IMAGESPolonia y Países Bajos se enfrentan por el Grupo G

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 entraron en su etapa definitoria y este viernes Países Bajos podría asegurar su clasificación en el Grupo G. El combinado comandado por Ronald Koeman marcha líder e invicto en su zona y llega con la confianza por los cielos en su visita a Polonia por la penúltima jornada.

Publicidad

Desde las 13:45 hs (centro de México), la Naranja Mecánica buscará en Varsovia el triunfo que les asegure el boleto para la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil, ya que Polonia -seleccionado que tendría a Robert Lewandowski desde el inicio- logró empatarle a Países Bajos en el primer partido que se disputó en el Feyenoord Stadium.

Virgil van Dijk lucha por un balón con Robert Lewandowski (GETTY IMAGES)

Virgil van Dijk lucha por un balón con Robert Lewandowski (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Polonia

  • Skorupski
  • Kedziora
  • Bednarek
  • Kiwior
  • Cash
  • Zalewski
  • Zielinski
  • Skoras
  • Szymanski
  • Lewandowski
  • Kaminski
Publicidad

Probable alineación de Países Bajos

  • Verbruggen
  • Dumfires
  • Timber
  • Van Dijk
  • Van de Ven
  • F. De Jong
  • Gravenberch
  • Reijnders
  • Malen
  • Memphis
  • Gakpo
Así quedó la tabla de goleo de las Eliminatorias UEFA tras los dobletes de Kylian Mbappé y Erling Haaland

ver también

Así quedó la tabla de goleo de las Eliminatorias UEFA tras los dobletes de Kylian Mbappé y Erling Haaland

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Qué pasa si España pierde, empata o gana ante Países Bajos
UEFA

Qué pasa si España pierde, empata o gana ante Países Bajos

Las alineaciones de España vs. Países Bajos por la Nations League
UEFA

Las alineaciones de España vs. Países Bajos por la Nations League

¿Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Hungría por la UEFA Nations League?
UEFA

¿Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Hungría por la UEFA Nations League?

¿Juega Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina
Futbol Internacional

¿Juega Messi? Las alineaciones de Angola vs. Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo