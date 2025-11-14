Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 entraron en su etapa definitoria y este viernes Países Bajos podría asegurar su clasificación en el Grupo G. El combinado comandado por Ronald Koeman marcha líder e invicto en su zona y llega con la confianza por los cielos en su visita a Polonia por la penúltima jornada.

Publicidad

Publicidad

Desde las 13:45 hs (centro de México), la Naranja Mecánica buscará en Varsovia el triunfo que les asegure el boleto para la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil, ya que Polonia -seleccionado que tendría a Robert Lewandowski desde el inicio- logró empatarle a Países Bajos en el primer partido que se disputó en el Feyenoord Stadium.

Virgil van Dijk lucha por un balón con Robert Lewandowski (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Polonia

Skorupski

Kedziora

Bednarek

Kiwior

Cash

Zalewski

Zielinski

Skoras

Szymanski

Lewandowski

Kaminski

Publicidad

Publicidad

Probable alineación de Países Bajos

Verbruggen

Dumfires

Timber

Van Dijk

Van de Ven

F. De Jong

Gravenberch

Reijnders

Malen

Memphis

Gakpo