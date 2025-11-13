Este jueves 13 de noviembre le obsequió a todos los fanáticos futboleros una muy agradable jornada de partidos de las Eliminatorias UEFA, para no sentir la ausencia de la actividad habitual de cada equipo por el parate de selecciones nacionales. En una fecha repleta de anotaciones, entérate cómo está la tabla de goleo del torneo que clasifica a la próxima Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Los goleadores destacados del jueves en las Eliminatorias UEFA:

En una tarde muy atractiva de compromisos internacionales en Europa, hubo cuatro nombres que se impusieron sobre el resto de los futbolistas, tres conocidos y uno más fuera del radar de los aficionados. Los cuatro en cuestión convirtieron por duplicado para sus selecciones y fueron claves o para clasificarlas o para mantenerlas con vida en el sueño mundialista.

En primer término, las grandes estrellas que brillaron fueron Kylian Mbappé, atacante de la Selección Francesa que marcó un doblete en la goleada 4-0 ante Ucrania, y Erling Haaland, delantero de la Selección Noruega que anotó también dos goles en el triunfo por 4-1 sobre Estonia. Además, Alexander Sorloth convirtió los dos restantes de esa victoria. Con los tantos de los jugadores de Real Madrid, Manchester City y Atlético Madrid, sus países sacaron boleto al Mundial.

Ahora bien, el cuarto que también dio la nota en el día de la fecha ha sido Troy Parrot, el ‘killer’ del AZ Alkmaar de Países Bajos, que este jueves estuvo en boca de todos por sus dos conquistas ante la Portugal de Cristiano Ronaldo: la referencia de área de la Selección de Irlanda anotó los dos goles de su equipo en la victoria por 2-0 ante los lusos, y los dejó en carrera para la última jornada.

Publicidad

Publicidad

ver también Expulsión y locura: la reacción de Cristiano Ronaldo tras la roja en Irlanda vs. Portugal

¿Quién es el líder de goleo de las Eliminatorias UEFA tras los juegos del jueves?

Al cabo de la jornada futbolera del día, Erling Haaland se posiciona en lo más alto del listado de artilleros de la competición camino al Mundial. El centrodelantero de la Selección de Noruega suma ¡14 goles! en siete presentaciones totales en estas Eliminatorias Europeas, con un promedio de dos goles por juego disputado.

Lo más impactante del predominio de Haaland es que le saca ¡el doble de ventaja! a su más inmediato perseguidor. En el segundo lugar de la tabla de anotadores de la competencia aparece Memphis Depay, de la Selección de Países Bajos, que lleva solo 7 tantos convertidos. Por su parte, Kylian Mbappé alcanzó los 5 goles en esta temporada.

Erling Haaland clasificó a Noruega a un Mundial después de casi 30 años [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La tabla de goleo de las Eliminatorias UEFA tras los dobletes de Mbappé y Haaland: