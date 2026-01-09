¿Chivas vs. Pachuca va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Este fin de semana comienza el Clausura 2026. Chivas y Pachuca se enfrentan este sábado 10 de enero en lo que será el primer partido oficial para ambas instituciones. El juego se lleva a cabo en el Estadio Akron y comienza a las 17:05hs (CDMX).

Chivas quedó eliminado en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, mientras que Pachuca se quedó en el Play-In 2 del torneo. Estos dos equipos intentarán comenzar la Liga MX con el pie derecho y sumar una victoria en el debut.

¿Cómo ver en México el partido?

El partido entre Chivas y Pachuca de este sábado 10 de enero podrá verse en México en exclusiva a través de Amazon Prime Video, debido al acuerdo que tiene el Rebaño Sagrado con esta plataforma para lo que son sus juegos en el Estadio Akron.

La actualidad de Chivas y Pachuca

Hasta el momento el equipo dirigido por Gabriel Milito se reforzó con Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín. Chivas disputó la Copa Pacífica el fin de semana pasado, torneo amistoso en el que se enfrentaron con Atlas y con Leones Negros.

Por su parte, los Tuzos concretaron el regreso de Salomón Rondón y Alan Mozo llegó procedente de Chivas como el segundo refuerzo de la institución. Pachuca sigue con Esteban Solari como entrenador después de lo que fue la salida de Jaime Lozano.

