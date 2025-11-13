¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA?

La Selección de Francia va en busca de su clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y para eso deberá vencer a Ucrania por las Eliminatorias UEFA. Desde las 13:45 hs, los dirigidos por Didier Deschamps recibirán a los ucranianos por la anteúltima jornada y con un triunfo podrán asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el partido no será sencillo. Ucrania también necesita los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de forma directa, ya que actualmente se encuentra a solo tres unidades de Francia.

En caso de lograr la victoria en territorio francés, los ucranianos igualarían en puntos a los campeones del mundo de 2018 y todo se definiría en la última jornada.

Francia, que llega con una plantilla repleta de estrellas, no podrá contar con uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Ousmane Dembélé quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por algunas semanas. El extremo del Paris Saint-Germain había sido una pieza clave en los últimos partidos del conjunto de Deschamps.

Publicidad

Publicidad

¿Qué le pasó a Ousmane Dembélé?

El PSG emitió un comunicado oficial explicando la situación médica del jugador. “Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla izquierda y, por lo tanto, permanecerá en recuperación durante las próximas semanas”, detalló el parte médico del club parisino.