Guadalajara y Barcelona se enfrentan este martes 16 de diciembre en un partido inédito debido a que estos equipos se cruzarán por primera vez en la historia. El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el estadio del equipo inferior.
Cabe destacar que el Club Deportivo Guadalajara no tiene relación con Chivas. El equipo se llama así porque precisamente pertenece a la ciudad española de Guadalajara. Este conjunto forma parte de la Primera Federación, que sería la tercera división de dicho país, y buscará hacer el milagro frente al Barcelona.
Por el otro lado, el equipo culé está obligado a llevarse el triunfo ante un rival sumamente inferior para así avanzar de ronda en la Copa del Rey. El Barcelona viene de ganarle por 2-0 al Osasuna en LaLiga y está por verse si Hansi Flick hace rotaciones para este juego.
La probable alineación de Guadalajara
- Amador Zarco
- Daniel Gallardo
- Javier Ablanque
- Víctor Rodríguez
- Julio Rafael Martínez
- Raúl Tavares
- Toño Calvo
- Unax Álvarez
- Pablo Muñoz
- Alejandro Gómez
- Salifo Caropitche
La probable alineación de Barcelona
- Wojciech Szczesny
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Ferrán Torres
Hora y TV del partido
El partido entre Guadalajara y Barcelona de este martes 16 de diciembre comienza a las 14:00hs (CDMX). El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey podrá verse en México a través de Sky Sports.
- México: Sky Sports
- Argentina: Flow Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN y FuboTV