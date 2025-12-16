Es tendencia:
Guadalajara vs. Barcelona: Hora, TV y alineaciones de los dieciseisavos por la Copa del Rey 2025-26

Guadalajara y Barcelona se enfrentan en un partido inédito por la Copa del Rey. Los titulares de ambos equipos para el juego por los dieciseisavos de final.

Por Patricio Hechem

Guadalajara y Barcelona se enfrentan por la Copa del Rey
© Imagen propiaGuadalajara y Barcelona se enfrentan por la Copa del Rey

Guadalajara y Barcelona se enfrentan este martes 16 de diciembre en un partido inédito debido a que estos equipos se cruzarán por primera vez en la historia. El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el estadio del equipo inferior.

Cabe destacar que el Club Deportivo Guadalajara no tiene relación con Chivas. El equipo se llama así porque precisamente pertenece a la ciudad española de Guadalajara. Este conjunto forma parte de la Primera Federación, que sería la tercera división de dicho país, y buscará hacer el milagro frente al Barcelona.

Por el otro lado, el equipo culé está obligado a llevarse el triunfo ante un rival sumamente inferior para así avanzar de ronda en la Copa del Rey. El Barcelona viene de ganarle por 2-0 al Osasuna en LaLiga y está por verse si Hansi Flick hace rotaciones para este juego.

La probable alineación de Guadalajara

  • Amador Zarco
  • Daniel Gallardo
  • Javier Ablanque
  • Víctor Rodríguez
  • Julio Rafael Martínez
  • Raúl Tavares
  • Toño Calvo
  • Unax Álvarez
  • Pablo Muñoz
  • Alejandro Gómez
  • Salifo Caropitche
La probable alineación de Barcelona

  • Wojciech Szczesny
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Raphinha
  • Ferrán Torres
La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 15 de diciembre

ver también

ver también

Hora y TV del partido

El partido entre Guadalajara y Barcelona de este martes 16 de diciembre comienza a las 14:00hs (CDMX). El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey podrá verse en México a través de Sky Sports.

  • México: Sky Sports
  • Argentina: Flow Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV
  • Estados Unidos: ESPN y FuboTV
patricio hechem
Patricio Hechem
