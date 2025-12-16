Guadalajara y Barcelona se enfrentan este martes 16 de diciembre en un partido inédito debido a que estos equipos se cruzarán por primera vez en la historia. El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el estadio del equipo inferior.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el Club Deportivo Guadalajara no tiene relación con Chivas. El equipo se llama así porque precisamente pertenece a la ciudad española de Guadalajara. Este conjunto forma parte de la Primera Federación, que sería la tercera división de dicho país, y buscará hacer el milagro frente al Barcelona.

Por el otro lado, el equipo culé está obligado a llevarse el triunfo ante un rival sumamente inferior para así avanzar de ronda en la Copa del Rey. El Barcelona viene de ganarle por 2-0 al Osasuna en LaLiga y está por verse si Hansi Flick hace rotaciones para este juego.

La probable alineación de Guadalajara

Amador Zarco

Daniel Gallardo

Javier Ablanque

Víctor Rodríguez

Julio Rafael Martínez

Raúl Tavares

Toño Calvo

Unax Álvarez

Pablo Muñoz

Alejandro Gómez

Salifo Caropitche

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Barcelona

Wojciech Szczesny

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Frenkie de Jong

Pedri

Lamine Yamal

Fermín López

Raphinha

Ferrán Torres

ver también La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 15 de diciembre

Hora y TV del partido

El partido entre Guadalajara y Barcelona de este martes 16 de diciembre comienza a las 14:00hs (CDMX). El encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey podrá verse en México a través de Sky Sports.

México : Sky Sports

: Sky Sports Argentina : Flow Sports

: Flow Sports España : Movistar+, LaLiga TV

: Movistar+, LaLiga TV Estados Unidos: ESPN y FuboTV

Publicidad