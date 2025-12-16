Mientras la plantilla de Barcelona cuesta 1,12 mil millones, lo que vale la del Guadalajara

Barcelona atraviesa una buena temporada, aunque no ha mostrado el mismo nivel que en la campaña anterior. Aun así, se mantienen como líderes en solitario de la Liga Española y aún conservan opciones de avanzar a la próxima fase de la Champions League. Además, continúan en competencia en la Copa del Rey, donde buscan mantener su ritmo ganador.

Hoy, desde las 14:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick se medirán ante el CD Guadalajara por los 16avos de final de la Copa del Rey. El objetivo del conjunto catalán es claro: clasificar entre los 32 mejores equipos del torneo y seguir en carrera por el título.

Por su parte, el CD Guadalajara es un equipo de tercera división en España, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo de contrastes evidentes. El equipo de menor categoría buscará dar la sorpresa frente a un gigante del futbol europeo y aprovechar la motivación de jugar ante un club de la talla del Barcelona.

A pesar de la diferencia de nivel y experiencia entre ambos equipos, el partido promete emociones y oportunidades para el Guadalajara de mostrar su talento ante un rival de élite, mientras que Barcelona intentará imponer su jerarquía y seguir avanzando en la Copa.

Comparación de plantillas

La diferencia entre ambos equipos también se refleja en sus plantillas. Según Transfermarkt, Barcelona tiene un valor de 1,12 mil millones de euros, mientras que la del Guadalajara apenas alcanza 3,40 millones de euros, una brecha verdaderamente abismal.

En síntesis

