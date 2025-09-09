¿Por qué no juegan Jude Bellingham, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold en Serbia vs. Inglaterra?

Inglaterra es la gran favorita a quedarse con la clasificación directa al Mundial 2026 en el Grupo K que comparte con Serbia, Albania, Letonia y Andorra. El partido de este martes por las Eliminatorias UEFA es un duelo clave porque una victoria lo dejaría muy cerca de sellar su boleto.

Inglaterra tiene grandes figuras alrededor del mundo, aunque hace mucho tiempo que no ha podido coronarse. El Mundial es el gran objetivo para los Three Lions, pero todavía falta mucho y primero tienen que enfocarse en el juego ante Serbia, en el cual futbolistas como Jude Bellingham, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold no estarán.

Con respecto al futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham se operó del hombro antes del comienzo de la temporada y todavía tiene un tiempo de recuperación. Por este motivo ni siquiera fue convocado. La situación de Cole Palmer es similar a la del centrocampista del club español.

Publicidad

Publicidad

El jugador del Chelsea sufrió una lesión leve inguinal que lo llevó a perderse los últimos partidos de los Blues. Cole Palmer aún no se recuperó de esta molestia y es por eso que Thomas Tuchel ni siquiera lo llamó para que sea parte de la Fecha FIFA de septiembre.

Por último, la situación de Trent Alexander-Arnold es distinta porque el actual lateral del Real Madrid no tiene ninguna lesión, por lo que se podría decir que el entrenador de Inglaterra no lo convocó por una decisión técnica. Aunque es posible que vuelva a ser llamado en un futuro.

La alineación de Inglaterra ante Serbia

Jordan Pickford

Reece James

Ezri Konsa

Marc Guehi

Livramento

Declan Rice

Anderson

Noni Madueke

Morgan Rogers

Anthony Gordon

Harry Kane

Publicidad