¡Para alquilar balcones! PSG y Flamengo serán los protagonistas del partido más esperado de este miércoles 17 de diciembre. Franceses y brasileños se verán las caras en el marco de la gran final de la Copa Intercontinental 2025. A continuación, conoce de qué manera se podrá seguir el encuentro en México y todo Latinoamérica.

¿Cómo llegan PSG y Flamengo a la final de la Copa Intercontinental 2025?

En el caso de ‘Les Parisiens’, se clasificaron directo por decisión de FIFA a esta instancia: este último partido será… ¡el primero! del París Saint-Germain en este certamen. A diferencia de los demás participantes, el equipo de Luis Enrique no tuvo que jugar otros encuentros anteriores, e iniciará y terminará su camino en la final.

Por su parte, el ‘Mengao’ tuvo que superar dos rondas para llegar a este compromiso decisivo: lo hizo tras eliminar a Cruz Azul y a Pyramids FC. En primer lugar, el equipo de Filipe Luis derrotó por 2-1 al elenco mexicano, y posteriormente, venció por 2-0 al conjunto egipcio. Así, esta será su tercera presentación.

Flamengo va por el golpe final en Qatar [foto: Getty]

¿Cuándo juegan PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025?

El enfrentamiento entre el ‘Rubro-negro’ y ‘Les Rouge-et-Bleu’ se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre. El estadio sede elegido para este choque por el título será el Ahmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Rayán (Qatar). El partido decisivo dará comienzo a partir de las 11.00 horas del Centro de México -20.00 hora local-.

¿La final PSG vs. Flamengo de la Copa Intercontinental 2025 va por TV abierta?

Desafortunadamente para los fanáticos mexicanos, el juego que coronará al campeón del torneo de la FIFA no se podrá sintonizar por televisión abierta. Ninguno de sus canales disponibles pasará el cruce internacional entre sudamericanos y europeos. Sólo será transmitido por la señal oficial que organiza el evento.

¿Dónde ver PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025?

El partido por el trofeo de la Copa Intercontinental se podrá seguir en vivo y en directo a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, a través de FIFA+. Esta plataforma oficial de la Federación será la única pantalla donde se transmitirá el encuentro en suelo mexicano y en todo Latinoamérica, de manera exclusiva.

