Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio CEPAC Velodrome por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille viene de ganarle 1-0 a Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Levski Sofia viene de ganarle 1-0 a Jagiellonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Marseille y Levski Sofia

Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Himad Abdelli, Keyliane Abdallah, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.

Levski Sofia (4-3-3): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Mehdi Moubarik, Marko Grujić, Sérgio Araújo, Mazire Soula, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.

Bajas y ausentes de Marseille y Levski Sofia

Marseille:

Emerson (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Derek Cornelius (lesión de cadera; vuelve a principios de enero de 2027)

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Levski Sofia:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Marseille y Levski Sofia: todo lo que hay que saber