Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille llega urgido de puntos en una Europa League que hasta ahora le resultó esquiva, mientras que Levski Sofia se presenta como una de las sorpresas gratas del torneo.

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El local necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación y dejar atrás un arranque flojo; el búlgaro, en cambio, puede dar el batacazo y meterse de lleno entre los mejores del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Marseille no termina de carburar en la competencia europea. Viene de una victoria ajustada de visitante ante Leverkusen que le cortó una racha de dos derrotas, pero la ubicación en la tabla sigue siendo complicada: está 31° con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones, un rendimiento muy por debajo de lo que se espera de un equipo con ese plantel y esa historia.

Levski Sofia, en cambio, atraviesa un semestre europeo para el recuerdo. Ganó sus dos últimos partidos, de local ante Jagiellonia y de visitante frente a Viktoria, y antes había empatado con Nijmegen. Con 7 unidades en cuatro fechas se ubica 10°, en zona de clasificación directa, y llega a Marsella con la confianza de quien no tiene nada que perder y mucho para ganar.

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El historial entre Marseille y Levski Sofia

El historial entre ambos es mínimo pero con un antecedente curioso: se enfrentaron una sola vez, en 2005, y fue Levski Sofia el que se quedó con la victoria por 1 a 0. Marseille todavía no conoce lo que es ganarle a los búlgaros.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2005 Levski Sofia vs. Marseille 1-0 UEFA Europa League

Horario del partido

México: 11:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis