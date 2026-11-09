La promesa del Turco Mohamed que podría darle una mano a Esteban Solari y Pumas para clasificar a la Liguilla

Con Pumas dependiendo de otros resultados, el Turco Mohamed podría llegar a darle una mano a Esteban Solari para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.

Los Pumas de la UNAM navegan en un terreno sumamente adverso en su carrera por colarse a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Con apenas una jornada por disputarse en el calendario regular del Apertura 2026, la escuadra comandada por Esteban Solari se ubica en el undécimo escalón de la clasificación con 21 unidades cosechadas tras 16 compromisos oficiales.

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En el horizonte universitario únicamente queda la batalla final en casa frente a los Rayados de Monterrey, conjunto que además adeuda un cotejo que solventará durante el parón por la Fecha FIFA, y aun conquistando la victoria en Ciudad Universitaria, la causa felina dependerá de múltiples combinaciones de resultados ajenos. No obstante, el representativo del Pedregal podría encontrar un aliado inesperado en la figura de un viejo conocido de la institución: Antonio Mohamed.

¿Qué dijo el Turco Mohamed?

En marcado contraste con la incertidumbre auriazul, los Diablos Rojos del Toluca sellaron su boleto directo a la Liguilla tras arrollar el sábado anterior con un categórico 4-0 a La Pandilla. Instalados en el cuarto peldaño con 27 puntos, los escarlatas cerrarán la fase regular midiéndose a los Tuzos del Pachuca, escuadra que ocupa la octava posición (último boleto clasificatorio disponible) y rival directo de Pumas en la tabla.

Bajo este contexto, y a pesar de contar ya con la contraseña en mano, Mohamed descartó cualquier especulación o relajación para la fecha final: “Estoy muy contento de estar otra vez en la Liguilla y, obviamente, queremos mantener el cuarto lugar para tener esa ventaja deportiva; iremos al último partido por el triunfo, a ver hasta qué lugar nos toca escalar“.

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Antonio Mohamed, el técnico de Toluca.

Esa postura competitiva asumida por el estratega escarlata obligará a los Tuzos a librar una aduana de máxima exigencia en la última fecha del certamen. Con 22 unidades en su cuenta, si el cuadro hidalguense tropieza en la cancha del Nemesio Diez y Pumas consigue imponerse a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, los del Pedregal rebasarían automáticamente a la escuadra de la Bella Airosa en el balance numérico.

Al día de hoy, el conjunto universitario tiene por delante a Rayados, Xolos de Tijuana, Pachuca y Club León como los adversarios directos a los que todavía puede dar alcance matemático. A la espera de lo que acontezca con esmeraldas y fronterizos en sus respectivos cierres, sumado al choque pendiente de los regiomontanos, la certeza de que un competidor directo encarará a un rival de peso renueva el optimismo de Esteban Solari en su intento por gestar el milagro.

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En síntesis