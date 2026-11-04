Rennes vs. Olympiacos: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Europa League

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Roazhon Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 09:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. Hay equipos que entran a noviembre con la confianza por las nubes, y Olympiacos es uno de ellos. Rennes, en cambio, necesita un triunfo que le ordene el presente en la fase de liga.

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Los tres puntos sirven para meterse en la pelea por los puestos de arriba antes de que la tabla empiece a apretar en las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

El Rennes llega con la sensación de que pudo haber sumado más de lo que tiene. Viene de rescatar un empate 2-2 como visitante ante la Juventus, un resultado que deja buen sabor aunque no alcance para despegar en la tabla. Antes había ganado en casa contra el OFI Crete y empatado sin goles frente al Sturm Graz, así que acumula apenas cinco puntos en tres presentaciones y se ubica en la mitad de la tabla.

Olympiacos, en cambio, llega como un tren. Ganó sus tres partidos en esta edición de la Europa League, el último de ellos por 1-0 ante Sparta, y antes se había impuesto de visitante frente al Marseille, un resultado que pesa. Con nueve puntos sobre nueve posibles, el equipo griego está quinto y se perfila como uno de los candidatos serios a meterse entre los primeros lugares.

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Horario del partido

México: 09:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis