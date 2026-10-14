Celta vs. Juventus: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Europa League

Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, Celta y Juventus se cruzan con necesidades bien distintas en la segunda fecha de la Europa League. Los de Turín ya mostraron contundencia y buscan despegarse, mientras que el equipo gallego necesita reaccionar rápido para no quedar al margen de la clasificación.

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Después de la primera jornada, la tabla ya muestra diferencias marcadas y este partido puede definir el rumbo de ambos en el grupo. Para el Celta es casi una final anticipada, para la Juventus una chance de consolidarse arriba.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Celta arrancó con el pie izquierdo en esta Europa League: cayó 0-1 como visitante ante el Omonia y todavía no sumó puntos, algo que lo complica en una competencia donde los errores se pagan caro desde el inicio. El equipo necesita un triunfo para no quedar relegado en la tabla general del torneo.

La Juventus, en cambio, llega de la mejor manera. Goleó 5-0 de local al Nijmegen y se instaló en la primera posición con puntaje ideal, una muestra de que llegó con la idea clara de pelear arriba desde el arranque. Ese envión anímico puede ser determinante frente a un rival que necesita reaccionar.

El historial entre Celta y Juventus

El historial entre ambos es corto pero parejo: apenas dos antecedentes, con una victoria para cada lado. En el único cruce donde el Celta jugó de local, goleó 4-0, mientras que la Juventus se quedó con el otro duelo por 1-0 de local. En total, el equipo gallego metió más goles en esos encuentros, aunque la muestra es demasiado chica como para sacar conclusiones definitivas.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/03/2000 Celta vs. Juventus 4-0 1999/2000 02/03/2000 Juventus vs. Celta 1-0 1999/2000

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis