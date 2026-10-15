Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre se abre la segunda fecha de la Europa League y Ferencvaros quiere confirmar que el triunfo ante el Celtic no fue casualidad.

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Son solo tres puntos en juego pero valen doble: ganar acerca a Ferencvaros a la zona de clasificación directa, mientras que para Viktoria es la chance de arrancar de cero después de un debut para el olvido.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros llega con el envión de haber goleado 3-1 de visitante al Celtic, un resultado que lo instaló en la sexta posición con 3 puntos en su único partido disputado. El envión anímico es claro y el objetivo ahora es sostener ese nivel en condición de local, donde suele sentirse más cómodo.

Viktoria, en cambio, llega golpeado tras caer 3-0 como local frente al Union Saint-Gilloise. Esa derrota lo dejó en el puesto 34 sin unidades sumadas, en una Europa League donde necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado de la pelea por meterse entre los mejores del grupo general.

El historial entre Ferencvaros y Viktoria

El historial entre ambos está parejo arriba en la tabla pero con una diferencia de gol que favorece claramente a Viktoria: de cinco enfrentamientos, el equipo húngaro ganó uno, Viktoria se impuso en dos y hubo dos empates, con un global de 7 goles a favor de Viktoria contra 3 de Ferencvaros. El antecedente más reciente, de septiembre de 2025, terminó 1-1 con Ferencvaros como local, y antes de eso Viktoria había goleado 3-0 también jugando como visitante en suelo húngaro.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-1 UEFA Europa League 20/02/2025 Viktoria vs. Ferencvaros 3-0 UEFA Europa League 13/02/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-0 UEFA Europa League 25/01/2024 Ferencvaros vs. Viktoria 1-3 Club Friendlies 16/01/2023 Viktoria vs. Ferencvaros 0-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis