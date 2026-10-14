Hoffenheim vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Europa League

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş visita a Hoffenheim este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Hoffenheim llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Beşiktaş tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hoffenheim perdió 0-2 como visitante ante OFI Crete en la fecha anterior. Hoffenheim está 29° en la tabla con 0 puntos.

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En su último compromiso, Beşiktaş ganó 4-1 como local ante Marseille. El conjunto marcha 3° con 3 puntos.

El historial entre Hoffenheim y Beşiktaş

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/07/2016 Hoffenheim vs. Beşiktaş 0-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis