Torreense vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

El jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Torreense recibe a un Sunderland que llega como favorito tras arrancar con triunfo en la fase de liga de la Europa League.
Los dos equipos ganaron en la primera fecha y llegan con los mismos puntos, así que el que se imponga toma ventaja en la pelea por meterse entre los puestos de clasificación directa.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 12
La actualidad de ambos equipos
Torreense abrió su participación con un triunfo 2-1 como visitante ante Lillestroem, un resultado que lo dejó en la mitad de la tabla con 3 unidades en un solo partido. Jugar ahora en su propio estadio es la chance de confirmar que ese arranque no fue casualidad y sumar su primera victoria como local en el torneo.
Sunderland también llega invicto: goleó por la mínima 1-0 a AZ Alkmaar en su debut y se instaló en zona media de la tabla con el mismo puntaje que su rival de turno. El equipo inglés llega señalado como favorito para este cruce y necesita ratificarlo lejos de casa si quiere meter presión en la parte alta de la fase de liga.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Torreense suma 3 puntos tras vencer a Lillestroem.
- Sunderland suma 3 puntos tras vencer a AZ Alkmaar.