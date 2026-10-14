Torreense vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Torreense recibe a un Sunderland que llega como favorito tras arrancar con triunfo en la fase de liga de la Europa League.

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Los dos equipos ganaron en la primera fecha y llegan con los mismos puntos, así que el que se imponga toma ventaja en la pelea por meterse entre los puestos de clasificación directa.

Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 12

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La actualidad de ambos equipos

Torreense abrió su participación con un triunfo 2-1 como visitante ante Lillestroem, un resultado que lo dejó en la mitad de la tabla con 3 unidades en un solo partido. Jugar ahora en su propio estadio es la chance de confirmar que ese arranque no fue casualidad y sumar su primera victoria como local en el torneo.

Sunderland también llega invicto: goleó por la mínima 1-0 a AZ Alkmaar en su debut y se instaló en zona media de la tabla con el mismo puntaje que su rival de turno. El equipo inglés llega señalado como favorito para este cruce y necesita ratificarlo lejos de casa si quiere meter presión en la parte alta de la fase de liga.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis