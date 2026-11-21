Este fin de semana se define el cierre de la fase regular en la Jornada 17 de la Liga MX. Con el boleto a la Fiesta Grande en juego para los locales, los Tuzos del Pachuca reciben a los Diablos Rojos del Toluca a partir de las 16:50 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Hidalgo.
Pachuca llega a esta última fecha ubicado en el décimo lugar de la tabla general con 22 puntos, obligado a ganar frente a su afición para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El equipo dirigido por Benjamín Mora atraviesa su mejor momento del certamen tras encadenar tres victorias consecutivas ante América (2-1), Tigres (3-0) y Atlas (4-1).
Por su parte, Toluca ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y marcha en la quinta posición con 27 unidades. Los dirigidos por Antonio Mohamed vienen de golear 4-0 a Monterrey en el Nemesio Díez, aunque para esta visita no podrán contar con Helinho por acumulación de cinco tarjetas amarillas.
La probable alineación de Pachuca
- Carlos Moreno
- Jorge Berlanga
- Eduardo Bauermann
- Sergio Barreto
- Francisco Venegas
- Christian Rivera
- Alán Bautista
- Javier Vallejo
- Rodolfo Pizarro
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón
La probable alineación de Toluca
- Hugo González
- Brian García
- Luan García
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Érick Gutiérrez
- Jesús Angulo
- Nicolás Castro
- Alexis Vega
- Paulinho