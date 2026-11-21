Este fin de semana se define el cierre de la fase regular en la Jornada 17 de la Liga MX. Con el boleto a la Fiesta Grande en juego para los locales, los Tuzos del Pachuca reciben a los Diablos Rojos del Toluca a partir de las 16:50 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Hidalgo.

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Pachuca llega a esta última fecha ubicado en el décimo lugar de la tabla general con 22 puntos, obligado a ganar frente a su afición para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El equipo dirigido por Benjamín Mora atraviesa su mejor momento del certamen tras encadenar tres victorias consecutivas ante América (2-1), Tigres (3-0) y Atlas (4-1).

Por su parte, Toluca ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y marcha en la quinta posición con 27 unidades. Los dirigidos por Antonio Mohamed vienen de golear 4-0 a Monterrey en el Nemesio Díez, aunque para esta visita no podrán contar con Helinho por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

La probable alineación de Pachuca

Carlos Moreno

Jorge Berlanga

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Francisco Venegas

Christian Rivera

Alán Bautista

Javier Vallejo

Rodolfo Pizarro

Oussama Idrissi

Salomón Rondón

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La probable alineación de Toluca