Mientras Matías Almeyda ganaría 5 millones en Rayados, el salario de André Jardine en América

La llegada de Matías Almeyda a Rayados de Monterrey con un salario millonario volvió a poner el foco sobre cuánto gana André Jardine en Club América, uno de los técnicos más exitosos de la Liga MX en los últimos años.

Matías Almeyda llegó a un acuerdo con la directiva de Rayados de Monterrey y será el nuevo entrenador del equipo regio para la próxima temporada. El argentino firmará contrato por dos años y encabezará el nuevo proyecto deportivo con el que Monterrey busca volver a pelear por todos los títulos.

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La llegada del “Pelado” no pasa desapercibida en la Liga MX, especialmente por el importante esfuerzo económico que realizó Rayados para convencerlo. De acuerdo con información revelada por Diario Récord, el club le ofreció un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, convirtiéndolo en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol mexicano.

La cifra toma todavía más relevancia cuando se compara con otros técnicos importantes de la liga. Según Marca, André Jardine percibe alrededor de 1.7 millones de dólares al año en Club América, muy por debajo de lo que ganará Almeyda en Monterrey.

Más allá del salario, Rayados apuesta fuerte por un entrenador con recorrido internacional y experiencia en el fútbol mexicano. Almeyda dejó una huella importante en Chivas, donde consiguió títulos y logró devolverle protagonismo al equipo rojiblanco durante una de las etapas más recordadas de los últimos años.

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Después de su paso por México, el técnico argentino continuó su carrera en el exterior. Tuvo una etapa destacada con AEK Athens en Grecia, donde logró títulos y muy buenos resultados, aunque posteriormente no pudo consolidarse en Sevilla durante su experiencia en España.

Jardine es de los entrenadores más importantes en México

Mientras Rayados apuesta por Almeyda como el gran líder de su nuevo proyecto, André Jardine continúa siendo uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano actual. El brasileño hizo historia con América al conseguir el tricampeonato de Liga MX y consolidar a las Águilas como uno de los equipos más dominantes de los últimos torneos.

En sintesis

Matías Almeyda asumirá como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey por dos años.

asumirá como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey por dos años. El entrenador argentino percibirá un salario anual cercano a los 5 millones de dólares con Monterrey.

con Monterrey. El estratega brasileño André Jardine percibe cerca de 1.7 millones de dólares con el América.