Matías Almeyda vuelve a la Liga MX después de ocho años desde su salida de Chivas y sus pasos por Estados Unidos, Grecia y España.

Es cuestión de días para que Matías Almeyda sea presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Rayados. El técnico argentino vuelve a la Liga MX después de ocho años desde su salida de Chivas y sus pasos por Estados Unidos, Grecia y España.

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La llegada de Matías Almeyda se da en el marco de una reestructuración deportiva de Monterrey y se espera que se produzcan varios movimientos en el mercado. Al analizar ciertos déficits del club y de jugadores que han sido dirigidos por el argentino es que surgen estos 3 nombres: Orbelín Pineda, Cade Cowell y Javier Eduardo López.

Orbelín Pineda

En cuanto al primero, Orbelín Pineda es el futbolista que más partidos jugó en un equipo de Matías Almeyda: lo hizo en 237 oportunidades. Rayados ya ha buscado al mexicano y de hecho tuvo largas negociaciones con AEK Atenas, pero los clubes nunca se pudieron de acuerdo.

Con la salida de Sergio Canales, en Monterrey saben que necesitan reforzar el mediocampo y Orbelín Pineda, quien conoce muy bien a Matías Almeyda, podría ser una opción. Además su actualidad es muy buena y se espera que juegue el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

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Matías Almeyda y Orbelín Pineda (JAM Media)

Cade Cowell

Con respecto a Cade Cowell, el próximo DT de Rayados dirigió al delantero en San Jose Earthquakes en 59 partidos. El extremo sería una buena opción considerando que Lucas Ocampos, Tecatito Corona y algún que otro futbolista en dicha posición podrían no seguir.

Sin embargo, Cade Cowell está a préstamo en New York Red Bull desde Chivas hasta diciembre de este año, por lo que podría ser un fichaje más factible pensando en el mercado invernal del año que viene.

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Chofis López

El tercer nombre es el de menos actualidad, pero la ‘Chofis’ López es el segundo jugador que más partidos disputó con Matías Almeyda (145 encuentros). El centrocampista de 31 años de hecho se encuentra sin equipo actualmente luego de terminar su contrato con Pachuca en enero de este año y solo disputó 4 partidos con los Tuzos en la temporada.

En síntesis